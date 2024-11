per Mail teilen

Er gilt als der Oscar der Naturfotoszene: Die Auszeichnung "Wildlife Photographer of the Year". Im Naturkundemuseum Reutlingen sind jetzt die besten Bilder ausgestellt.

Die 100 besten Motive des Wettbewerbs "Wildlife Photographer of the Year 2023" sind ab Donnerstag im Naturkundemuseum Reutlingen zu sehen. Es ist der weltweit größte und renommierteste Wettbewerb für Naturfotografie.

Das National History Museum London wählt jedes Jahr die 100 besten Bilder von Fotografen aus aller Welt aus. 2023 wurden 50.000 Bilder eingesendet. Der französische Fotograf Laurent Ballesta wurde als "Wildlife Photographer of the Year" 2023 ausgezeichnet. Das Siegerfoto zeigt einen Pfeilschwanzkrebs, der von drei kleinen Fischen begleitet wird. Der 50-jährige Ballesta hatte 2021 schon einmal den begehrten Preis gewonnen.

Das Siegerbild: "Das goldene Hufeisen" von Laurent Ballesta. Ein Pfeilschwanzkrebs wird von drei schillernden Fischen begleitet. Laurent Ballesta_Wildlife Photographer of the year

Über 20.000 Besucher in Reutlingen erwartet

Bereits zum 19. Mal werden die weltbesten Natur- und Tierfotos in Reutlingen präsentiert. Die Bilder sind in Deutschland sonst nur noch in Münster und Braunschweig zu sehen und touren durch die ganze Welt. Bis zu 20.000 Besucherinnen und Besucher aus ganz Süddeutschland werden im Naturkundemuseum Reutlingen bis Mitte Februar 2025 erwartet.

Das Museum bietet regelmäßig immer donnerstags spezielle Führungen von Wissenschaftlern durch die Ausstellung. Auch für die kleinen Museum-Fans gibt es ein Kinderprogramm. Unter anderem können sie auch das Bild des indischen Fotografen Sriram Murali bestaunen, der in seiner Heimatstadt Pollachi eigentlich den Sternenhimmel fotografieren wollte und dann sah, wie Millionen Glühwürmchen die Landschaft erleuchten.

Das Bild "Erleuchtung" von Sriram Murali zeigt, wie Glühwürmchen die Landschaft zum Leuchten bringen. Sriram Murali_Wildlife Photographer of the Year

Fotos zeigen Eingriff des Menschen in die Natur

Viele Bilder sind einfach nur schön und zeigen, welche Kunstwerke entstehen können, wenn der Fotograf oder die Fotografin ihr Bild gut planen. Oder Geduld haben und lange auf den entscheidenden Moment warten. Bilder der Ausstellung zeigen aber auch den negativen Einfluss des Menschen auf die Natur. Vögel, die in einem Fangdraht in China verenden, Fische, die Müllstücke fressen oder eine riesige Schneise, die in den mexikanischen Regenwald geschlagen wurde, um eine Zugstrecke für Touristen zu bauen.

"Tourismusschneise" von Constantino Martínez Belmar zeigt eine große, abgeholzte Regenwaldfläche Constantino Martínez Belmar_Wildlife Photographer of the Year

Die Ausstellung "Wildlife Photography of the Year" im Naturkundemueseum in Reutlingen ist jeden Tag, außer montags geöffnet. Sie dauert bis 16. Februar 2025.