An kalten, nebligen Herbsttage ein Buch schnappen und gemütlich auf das Sofa - eine wohlige Vorstellung. Anregungen für Lesestoff gibt es jetzt wieder bei den Literaturtagen Albstadt.

In Albstadt (Zollernalbkreis) laufen die Literaturtage. Knapp drei Wochen lang gibt es 35 Veranstaltungen rund ums Lesen. "WortSchätze" ist das Motto der Literaturtage 2024. Alle zwei Jahre dreht sich in Albstadt im November alles um das geschriebene Wort, um Romane, Krimis und Sachbücher. Auch diesmal sind wieder prominente Autoren dabei.

Gaby Hauptmann und Jan Weiler lesen in Albstadt

Am Samstag liest Gaby Hauptmann aus ihrem Buch "Traum vom besseren Leben - Die Frauen vom See". Auch die Bestseller-Autoren Jan Weiler und Alena Schröder lesen aus ihren aktuellen Büchern. In Weilers Buch "Munk" geht es um den 51-jährigen Peter Munk, der zwar erfolgreich ist, aber auch allein. Alena Schröders Roman "Bei euch ist es immer so unheimlich still", dreht sich um eine Mutter-Tochter-Geschichte und die Last jahrzehntelangen Schweigens.

Viele bekannte Autoren sind bei den Literaturtagen in Albstadt (Zollernalbkreis) mitdabei. Auch Jan Weiler wird aus seinem aktuellen Buch lesen. Matthias Ziegler

Literaturtage: Auch was für Film-Fans und Poetry-Slamer

Es gibt aber nicht nur Lesungen. Die Literaturtage in Albstadt sind vielfältig. So können sich zum Beispiel Tolkien-Fans auf eine lange Herr-der-Ringe-Nacht freuen. Das örtliche Kino zeigt alle drei Kinofilme im "Directors Cut" hintereinander. Es gibt ein Theaterstück nach Agatha Christie zu sehen. Im Kunstmuseum illustriert der Albstädter Künstler Holger Much live während einer Lesung. Von der Künstlerin Susanne Smajic erfahren Besucher wie ein Kinderbuch entsteht. Und wer Poetry-Slam mag kommt auch auf seine Kosten. Es gibt gleich mehrere Veranstaltungen für Dichter und Dichterinnen. Auch in einem Gottesdienst geht es im November um Literatur.

Der Albstädter Kulturamtsleiter Martin Roscher ist vor allem auf diese Vielfalt im Programm der Literaturtage stolz. Das erzählte er im Gespräch mit dem SWR. Und er freut sich, dass der Vorverkauf gut gelaufen ist.

Programm der Literaturtage Albstadt 2024