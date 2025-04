Mehrere Jugendliche sollen auf der Schwäbischen Alb sieben Mädchen in einen Bauwagen gesperrt und dabei verletzt haben. Zuvor lief dort ein Kraftrad und stieß Abgase aus.

Vier Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren haben am Sonntagabend in Trochtelfingen-Steinhilben (Kreis Reutlingen) ein Kraftrad in einem Bauwagen gestartet. Sieben junge Frauen zwischen 13 und 19 Jahren sollen danach in den Bauwagen zurückgekehrt sein.

Junge Frauen durch Abgase verletzt

Laut Polizei sollen die jungen Männer die Tür zum Bauwagen daraufhin geschlossen haben. Die jungen Frauen, die im Innern des Wagens waren, haben Atembeschwerden davongetragen. Eine 19-Jährige kam ins Krankenhaus.

Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Da die jungen Männer für kurze Zeit die Türen des Bauwagens geschlossen hatten, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Freiheitsberaubung gegen sie. Offen ist derzeit die Frage, ob der Motor noch lief, als die Mädchen eingeschlossen wurden. Das Kriminalkommissariat Reutlingen sucht Zeugen zu dem Vorfall.