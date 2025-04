Die Tübinger Bäckerei Café Lieb verkauft Zuckerhasen zu Ostern. Rezept und Motive stammen aus vergangenen Zeiten, auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Das gefällt nicht allen.

Zum anstehenden Osterfest bringt die Bäckerei Café Lieb aus Tübingen ihre Zuckerhasen wieder auf die Verkaufstheken. An zwei Aktionstagen hat sie in diesem Jahr auch gezeigt, wie die Hasen entstehen. Und dabei wurden alle Formen aus den vergangenen neunzig Jahren aus dem Keller geholt - auch die mit Kriegsmotiven. So konnte man an den zwei Tagen zum Beispiel einen Osterhasen auf einem Panzer oder einen Hasen vor einer Kanone kaufen. Der Tübinger friedenspolitische Verein Informationsstelle Militarisierung (IMI) ist entsetzt.

Zuckerhasen in Tübingen: Rezept und Motive stammen aus Kriegszeiten

Das Rezept für die Zuckerhasen stammt laut Café Lieb aus Zeiten, als man nur wenige Zutaten und erst recht noch keine Schokolade hatte. Sie bestehen aus Zucker, Sahne und Wasser. Und auch die Motive sind von damals. So gibt es auch solche mit Kriegsmotiven, die die Menschen zum Beispiel während des Zweiten Weltkriegs kaufen konnten.

Am Verkaufsstand vor der Tübinger Bäckerei gingen die Kriegsmotive besonders gut weg, so der Konditormeister:

Die alten Leute sagen, das kennen sie noch aus ihrer Kindheit. Und viele ältere Leute wollen das einfach nochmal kaufen als Erinnerung.

Konditormeister Ulrich Buob beim Gießen der zuckrigen Masse in die historischen Formen. SWR Necla Süre

Über Jahrzehnte ließ die Bäckerei ihre Kriegsmotive im Schrank, doch dieses Jahr entschied sie sich, sie zu den beiden Aktionstagen anzubieten. Traurigerweise passe es in die Zeit, sagt der Konditormeister.

Kritik wird laut: Kriegsmotive geschmacklos?

Der Verein IMI hat in der Zeitung "Schwäbisches Tagblatt" von der Aktion mitbekommen und ist entsetzt. Im SWR-Interview sagt Vereinsmitglied Reza Schwarz, solche Aktionen würden zur Banalisierung und Normalisierung von Militär und Militarismus beitragen.

Da wird jetzt irgendwie so den guten alten Kriegszeiten nachgetrauert. Das ist eine Verhöhnung, finde ich, von Menschen, die davon betroffen sind.

Bäckerei-Inhaber verteidigt Kriegsmotive

Für den Inhaber der Bäckerei, Hermann Leimgruber, gehören die Zuckerhasen zur Tradition - und zwar in all ihren Formen. Diese seien seit 90 Jahren über Generationen hinweg weitergegeben worden. Er versteht die Aufregung nicht. "Mein Gott, es ist doch ein Teil unserer Geschichte. (...) Die Kinder haben damals den Hasen im Panzer bekommen zu Ostern. Man muss doch nicht immer die Welt verdrehen", rechtfertigt er die Aktion.

Der Inhaber der Tübinger Bäckerei Lieb findet, die Zuckerhasen im Kriegsmotiv gehören dazu. SWR Necla Süre

Kritik an Kriegsmotiven in der Tübinger Altstadt

Bei einer SWR-Umfrage in der Tübinger Altstadt bewerten alle zufällig ausgewählten Befragten die Motive sehr kritisch. Viele sind überrascht, dass es solche Zuckerhasen zu kaufen gibt. Ein Mann ist irritiert: "Das löst bei mir direkt eine bedrückte Stimmung aus, weil das auch die weltpolitische Lage derzeit spiegelt." Eine Frau sagt: "Ostern ist Frieden und nicht Panzer." Das passe für sie gar nicht zusammen.