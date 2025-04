In Calw wurde der Brutplatz von einem Schwanenpaar mit Müll beworfen. Geschah das mit Absicht oder wurde der Müll unbewusst dorthin geworfen?

Das Schwanenpaar brütet am Ufer der Nagold in der Nähe vom Busbahnhof. Der Stadt Calw ist aufgefallen, dass ganz schön viel Müll um das Nest herum liegt. Ob Passanten die Schwäne absichtlich mit dem Müll beworfen haben oder ob es unbewusst passiert ist, ist nicht ganz klar, sagte David Mogel von der Stadt dem SWR. Er vermutet, dass es eine Mischung aus beidem war. Blöd sei es aber auf jeden Fall.

Neben alten Kippenschachteln und leeren Dosen brütet ein Schwan an dem Fluss Nagold seine Eier aus. Mit den Bauzäunen will die Stadt Calw das Nest vor weiterem Müll abschirmen. Pressestelle David Mogler

Vorher haben die Schwäne an einem anderen Brutplatz ihre Eier ausgebrütet. Vor kurzem sind sie aber an das Ufer beim Busbahnhof umgezogen. Das ist ungewöhnlich, denn Schwäne sind nämlich Gewohnheitstiere, die oft ihr ganzes Leben am gleichen Platz mit dem gleichen Partner brüten, so Mogel.

Bauzäune schützen das Schwanennest vor Müll

Nach dem Umzug waren die Schwäne dann erstmal ungeschützt. Auf den Müll im Nest hat die Stadt aber schnell reagiert und auch am neuen Brutplatz Zäune aufgestellt, um die Schwäne vor den Müllwerfern abzuschirmen. So können die Küken in Ruhe schlüpfen und groß werden.