Region Stuttgart: Diese Freibäder haben jetzt noch geöffnet

Die Zeit fürs Freibad in diesem Jahr neigt sich dem Ende entgegen, viele Bäder in der Region schließen demnächst. Doch in ein paar von ihnen kann man noch etwas länger schwimmen.

In den Freibädern naht das Saisonende. In Stuttgart ist in Sillenbuch, Killesberg und Untertürkheim nach Sonntagabend Schluss. Auch in Böblingen und Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist der Freibadspaß am Sonntag vorbei. Anders sieht es in Stuttgart-Vaihingen aus, hier wird die Saison bis kommenden Dienstag verlängert.

Manche Bäder haben in der ersten Schulwoche noch komplett geöffnet. Dazu zählen das Bad in Sindelfingen (Kreis Böblingen), in Winnenden, in Oppenweiler oder in Rudersberg (alle Rems-Murr-Kreis). Das frisch sanierte Familienbad in Rudersberg-Steinenberg verlängert die Saison wegen des guten Wetters sogar bis zum 22. September. Das Göppinger Freibad hat hingegen bereits geschlossen, weil es saniert wird.

Hundeschwimmen zum Saisonabschluss

Das Freibad Hoheneck in Ludwigburg hofft noch eine Woche länger auf gutes Wetter. Dort kann man bis zum 30. September schwimmen. Außerdem hat das Bad am 3. Oktober einen Zusatztag: für Hund und Herrchen oder Frauchen. Beim sogenannten Hundeschwimmen dürfen aber nur die Vierbeiner ins Wasser.

Auch andere Freibäder in der Region bieten zum Saisonende einen solchen Extratag für Hunde an. Dazu zählen am 16. September das Bad in Böblingen und in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg). Am 22. ist es dann im Freibad in Backnang (Rems-Murr-Kreis) soweit.

Nilgänse in F3-Bad in Fellbach

Schon während des Sommers ging es zum Teil "tierisch" zu: Nilgänse in Freibädern sorgten für Schlagzeilen. Der ehemalige Bad-Chef des F3 in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) verlor in diesem Zusammenhang seinen Job. Er war rabiat gegen die Tiere vorgegangen. Am Ende räumte er ein, sein Vorgehen sei nicht angemessen gewesen. Allerdings fehlt vielen Kommunen ein Management im Umgang mit Nilgänsen, Teichhühnern oder anderen invasiven Arten in Freibädern.