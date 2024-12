Am Landgericht Tübingen beginnt der Prozess gegen einen 37-Jährigen, der seine Ehefrau erstochen haben soll. Die Polizei fand die Tote auf der Rückbank seines Autos.

Die Staatsanwaltschaft Tübingen wirft dem Mann aus Calw vor, seine von ihm getrennt lebende Ehefrau mit einem Messer getötet zu haben. Der Prozess am Landgericht Tübingen soll nun klären, ob der Mann seine Ehefrau tatsächlich heimtückisch und aus niederen Beweggründen getötet hat. Entdeckt wurde die Leiche der 30 Jahre alten Frau auf der Rückbank im Auto des Angeklagten nach einem Unfall auf der A81.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau sich im Frühsommer von ihrem Ehemann trennen wollte. Das habe der damals 36-Jährige nicht akzeptieren wollen. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der Mann seine Ehefrau deshalb Mitte Juni auf einen Parkplatz in Bad Liebenzell (Kreis Calw) gelockt habe. Dort soll er sie mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben. Das Paar hatte zwei gemeinsame Kinder.

Ehemann fährt im Kreis Rottweil gegen Leitplanke

Danach habe der Angeklagte die Leiche in sein Auto gelegt und sei auf die Autobahn A81 gefahren. In der Nähe von Epfendorf (Kreis Rottweil) ist der Beschuldigte dann mit hoher Geschwindigkeit in die Mittelleitplanke gefahren. Laut Staatsanwaltschaft wollte sich der Mann offenbar umbringen. Der Mann war nach dem Unfall mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Er hat überlebt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Für den Prozess am Landgericht Tübingen sind sechs Verhandlungstage angesetzt. Möglicherweise wird Ende Dezember ein Urteil fallen.