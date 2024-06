Freudenstadt im EM-Fieber: Heute kommen die Fußballer der dänischen Nationalmannschaft an. Sie logieren im schicken Hotel "Fritz". Am Nachmittag ist ein öffentliches Training.

Die dänische Nationalmannschaft wird gegen Mittag auf dem Stuttgarter Flughafen erwartet. Ein Bus bringt sie dann direkt nach Freudenstadt. Hier nächtigt das Team im Nobelhotel "Fritz Lauterbad". Das ganze Haus ist für die Dänen reserviert - inklusive Spa-Bereich, Infinity-Pool, Fitnessstudio und Restaurant.

Nur wer eine Zugangsberechtigung hat, darf das Hotel in dieser Zeit betreten, erzählt Hotel-Direktor Steffen Schillinger dem SWR. Alle seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mussten sich extra bei der UEFA akkreditieren lassen.

Dänische Nationalmannschaft: Spieler bringen eigene Matratze mit

Schillinger hat bis jetzt einen entspannten Eindruck von den Dänen. Es habe zwar einige Vorgaben gegeben, was das Essen und die Privatsphäre der Spieler betrifft. Ansonsten hätte das Hotel bei der Planung aber viel Freiraum gehabt. Lediglich gutes W-Lan und Playstation-Anschlüsse bei den Fernsehern seien Voraussetzung gewesen. Und: Einige Spieler bringen ihre eigenen Matratzen mit.

Freudenstadt: erstes öffentliches Training

Kaum angekommen, geht es für die dänischen Spieler gleich sportlich weiter. Um 17 Uhr steht ein öffentliches Training im Hermann-Saam-Stadion mit neu verlegtem Rasen auf dem Programm. Mit dabei: rund 900 Kinder, Jugendliche und Vereinsmitglieder aus Freudenstadt. Die Tickets für die Veranstaltung wurden in den vergangenen Wochen verlost.

Fußball-EM auf Großleinwand

Wer kein Glück bei der Ticket-Verlosung hatte, muss trotzdem nicht traurig sein. Alle Spiele werden während der EM auf einer Großleinwand auf dem Freudenstädter Marktplatz übertragen. Genug Gelegenheiten also, um beim Public Viewing so richtig in EM-Stimmung zu kommen.

Glockenspiel spielt dänische Hymne

Damit sich die Gäste aus Dänemark heimisch und "hygge" fühlen, was soviel wie geborgen oder behaglich bedeutet, hat sich Freudenstadt noch etwas ganz besonderes einfallen lassen. Jeden Tag um 15.30 Uhr wird in der Innenstadt die dänische Nationalhymne erklingen. Gespielt auf dem Glockenspiel in der Martin-Luther-Straße. Ob alle Bemühungen den Dänen Starthilfe verleihen, wird sich am 16. Juni zeigen. Dann bestreitet Dänemark sein erstes Gruppenspiel gegen Slowenien.