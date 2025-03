Darja Varfolomeev sammelt beim Saisonauftakt wertvolle Erkenntnisse

per Mail teilen

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev verpasst bei "Gymnastik International" einen Einzeltitel. Aufgrund der veränderten Bewertungskriterien geht die 18-Jährige mit vielen Aufschlüssen in die neue Saison.

Der Auftakt ist gemacht. Bei "Gymnastik International", einer Veranstaltung von Varfolomeevs Verein TSV Schmiden und des Nationalmannschaftszentrums Rhythmische Sportgymnastik, hat Darja Varfolomeev mit dem Ball den dritten Platz und mit dem Band den zweiten Platz belegt. Der Sieg ging jeweils an ihre Teamkollegin Anastasia Simakova.

Die Platzierungen standen für Varfolomeev aber nur an zweiter Stelle. Wichtiger war der Olympiasiegerin, Erkenntnisse über die neuen Wertungsrichtlinien zu gewinnen.

Varfolomeev: "Wissen, wo die Schwachstellen sind"

"Es gibt noch viel zu arbeiten. Ich wusste auch, dass die Übungen noch nicht perfekt sein werden", sagte Varfolomeev im Interview mit SWR Sport. "Es ist etwas ganz anderes jetzt mit den Regeln. Es lief aber ganz okay. (...) Durch den Wettkampf wissen wir jetzt auch, wo die Schwachstellen sind und wo wir ein bisschen mehr arbeiten müssen."

Für Varfolomeev steht eine Übergangssaison an. Nach Olympia 2024 in Paris und vor der WM im kommenden Jahr in Frankfurt fehlen 2025 die ganz großen Wettkämpfe. Das Timing ist gut: Die Olympiasiegerin steht im Sommer vor ihrem Schulabschluss und kann sich im Anschluss wieder voll den Sport konzentrieren.