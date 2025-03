VfB Friedrichshafen vor Playoff-Start gewarnt

per Mail teilen

Als Dritter der Hauptrunde startet der VfB Friedrichshafen am Sonntag (23.03.) gegen Düren ins Playoffs-Viertelfinale. Zwei Siege sind nötig für den Einzug in die nächste Runde.

Rund elf Monate nach dem knapp verpassten Titelgewinn starten die Volleyballer des VfB Friedrichshafen gewarnt und als Außenseiter in die Playoffs. Mit dem formstarken Pokalfinalisten SWD powervolleys Düren hat das Team vom Bodensee einen schwierigen Viertelfinalgegner vor sich. Am Sonntag (17.00 Uhr) geht es mit dem ersten von maximal drei Duellen los.

VfB Friedrichshafen zieht als Dritter in die Playoffs ein

Im Final-Showdown der vergangenen Saison hatten die Friedrichshafener im ewigen Duell des deutschen Volleyballs mit den BR Volleys vor der ersten Meisterschaft seit 2015 gestanden. Doch der Club verspielte nach zwei Siegen seine Führung in der Finalserie, der entscheidende Erfolg gelang nicht mehr.

Ein erneuter Finaleinzug wäre eine Überraschung. Als Dritter schloss der VfB Friedrichshafen die Hauptrunde ab - mit einem deutlichen Rückstand von 17 Punkten auf die Berliner. Auch die SVG Lüneburg präsentierte sich stärker.

Trainer warnt trotz makelloser Hauptrunden-Bilanz

Die beiden Duelle mit dem Hauptrunden-Sechsten Düren gewann der VfB jeweils 3:0. Doch aus Sicht von Cheftrainer Adam Swaczyna täuscht das glatte Ergebnis. "Es war in jedem Satz super eng und ein großer Kampf", sagte Swaczyna. "In den letzten Wochen sehen wir, dass Düren richtig gut spielt."

Für die entscheidende Saisonphase setzt der Club auf neue Trikots, die ähnlich wie im CEV Cup die Silhouette der Stadt Friedrichshafen zeigen. Zwei Siege sind für den Halbfinaleinzug notwendig. Die zweite Begegnung steigt am 29. März in Düren. Sollte ein drittes Duell nötig sein, hat Friedrichshafen als besser platziertes Hauptrundenteam am 2. April Heimrecht.