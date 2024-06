Die Vorfreude auf die EURO 2024 in Stuttgart ist groß

Gibt es wieder ein Sommermärchen? Die Fans in der Host-City Stuttgart können den Start der Europameisterschaft 2024 kaum erwarten.

Wieder ausgelassen den Fußball feiern, davon träumen die Fans in ganz Europa. Und besonders in Stuttgart hat man beste Erinnerungen an das Sommermärchen 2006. "Stuttgart ist viel schöner als Berlin" hallte es damals durch die Straßen, nachdem die Nationalmannschaft in Stuttgart das Spiel um Platz drei gewonnen hatte. Es war der Höhepunkt der WM 2006. Und geht es nach den Fans, soll es wieder so fröhlich und ausgelassen werden.

Es wird Zeit, dass sich was dreht

Natürlich steht und fällt alles mit dem Erfolg der Nationalmannschaft. Wie gut ist das Team von Trainer Julian Nagelsmann? Die letzten beiden Testspiele machten deutlich: es läuft noch nicht alles rund.

"Also natürlich wünsche ich mir den Europameistertitel, aber man kann ja nicht nach so einer langen schlechten Phase das Größte herbeiführen, also würde ich sagen Halbfinale ist schon gut, Europameistertitel ist besser."

Aber die Fans in Stuttgart sind auch hier zuversichtlich, dass es eine erfolgreiche Europameisterschaft werden könnte. "Mindestens Viertelfinale, ich glaube die sind schon Topfavorit", so ein Fan auf dem Stuttgarter Schlossplatz.

Fußball-Deutschland träumt vom Titel

Träumen ist erlaubt, und alle wissen, dass das deutsche Team lange Zeit Probleme hatte. Aber eine Heim-EM ist eben was Besonderes und beim Sommermärchen 2006 lief im Vorfeld auch nicht alles rund. Aber dann schwappte nach dem ersten Sieg eine Welle der Begeisterung durchs Land. Die Fans hoffen, dass diesem Märchen ein weiteres Kapitel hinzugefügt werden kann, wenn man am Freitag im Eröffnungsspiel Schottland besiegt und wieder eine Euphoriewelle entsteht.