Markus Beschorner SWR Jochen Krumpe

Markus Beschorner arbeitet seit 2001 im SWR Studio in Tübingen. Unterwegs für alle multimedialen Gewerke, also Hörfunk, Fernsehen und Online. Seine Themenschwerpunkte sind aktuell und liegen immer wieder zwischen dem Nationalpark Schwarzwald, dem Cyber Valley in Tübingen, Mundart und Musik oder dem Safranbauern auf der Alb.

Ein früherer Kollege und Weggefährte hat mal über ihn gesagt: "Empathischer Redakteur, mit tiefen Wurzeln in der Region, der trotzdem über den Tellerrand schaut, breit interessiert ist, sich engagiert und immer noch Zeit findet, seinen Wengert mit Liebe und Sachkenntnis zu versorgen."

Vor und neben dem SWR:

Markus Beschorner ist begeisterter Vater von drei Kindern, Wengerter, Musiker, Sounddesigner, Hochzeits-DJ, Bioladenverkäufer, Baumfachwart, Obst- und Gartenbau-Vereinsmensch. Er hat Jura, Politik und Pädagogik studiert und im Privatradio gearbeitet.