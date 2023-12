per Mail teilen

Frohe Kunde für die TSG Balingen. Der VfB Stuttgart verzichtet auf seine Einnahmen aus dem Spiel im DFB-Pokal. Der Scheck über knapp 75.000 Euro wurde jetzt übergeben.

Trotz der klaren 0:4 Niederlage in der Erstrundenpartie im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart, haben die Verantwortlichen der TSG Balingen (Zollernalbkreis) jetzt einen weiteren Grund zum Feiern. Der VfB Stuttgart spendet seine Einnahmen aus dem Ticketverkauf des Spiels dem Regionalligisten. Das sind rund 75.000 Euro. Über 13.000 Zuschauer waren Mitte August live bei der Partie, die aus Kapazitätsgründen im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion ausgetragen wurde.

VfB Stuttgart lobt Engagement der Balinger

Die VfB-Verantwortlichen loben in ihrer Mitteilung das Herzblut und die Leidenschaft, mit der die Balinger das Fußball-Großereignis im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion ausgetragen hätten.

„Wir wissen, welch riesiger Aufwand mit der Ausrichtung der 1. Pokalrunde für einen Regionalligisten verbunden ist und wir haben gespürt, mit wie viel Herzblut und Leidenschaft der ganze Verein diese Herausforderung angenommen hat, die Partie in Reutlingen auszutragen".

Die Austragung des Pokalspiels sei für alle Beteiligten der TSG Balingen ein riesiger Aufwand gewesen sei, so die VfB-Verantwortlichen. Auch wenn der Regionalligist alles getan habe, um den VfB auf dem Platz zu schlagen, sei das Drumherum ein weiß-rotes Fest unter Freunden und ein perfekter Auftakt in die Saison gewesen, wird der VfB Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle in einer Mitteilung zitiert. Dies wolle der VfB dadurch würdigen, dass man der TSG die kompletten Einnahmen aus dem Ticketverkauf des Spiels zur Verfügung stelle.

DFB-Pokal, 1. Runde: Balingen - Stuttgart SWR SWR

Für die TSG Balingen war die Partie im restlos ausverkauften Reutlinger Kreuzeiche-Stadion das bis dato größte Spiel der Vereinsgeschichte und ein Fußballfest für die ganze Region, sagte Eugen Straubinger, der 1.Vorsitzende der TSG Balingen dem SWR. Die Spende des VfB sei auch ein Zeichen für die Würdigung des Einsatzes der vielen Ehrenamtlichen rund um das Pokalspiel.

VfB Spende ist phantastischer Abschluss der Balinger DFB-Pokalpremiere



Der Scheck wurde der TSG-Delegation am Rande des VfB-Pokalspiels gegen Dortmund von VfB Präsident Vogt und dem Vorstandsvorsitzenden Wehrle überreicht. Die Balinger waren dort als Ehrengäste eingeladen. Sie freuten sich nicht nur über den Sieg des VfB und den Einzug ins Viertelfinale, sondern auch über die tolle Spende und den damit verbundenen phantastischen Abschluss der Balinger DFB-Pokalpremiere, so die Verantwortlichen der TSG.

Das Geld will die TSG Balingen möglichst nachhaltig einsetzen. Möglichkeiten gebe es genug, sagte Geschäftsführer Jonathan Annel dem SWR. Sei es für die Mannschaften im Aktiven- und im Jugendbereich, oder auch für die Sportanlagen und die Infrastruktur des Regionalligisten TSG Balingen.