VfB Stuttgart nimmt Pokalhürde TSG Balingen souverän

Der VfB Stuttgart steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Der Halbfinalist der abgelaufenen Spielzeit setzte sich im baden-württembergischen Duell bei der TSG Balingen mit 4:0 (3:0) durch.

Der VfB Stuttgart hat seine Pflichtaufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals souverän gelöst und bei der TSG Balingen mit 4:0 (3:0) gewonnen. 25 Minuten hielt das Bollwerk des Regionalligisten stand, dann sorgten Enzo Millot (25. Minute), Silas (34.) und Serhou Guirassy (43.) für klare Verhältnisse zugunsten des Favoriten. In der zweiten Halbzeit erhöhte Kapitän Wataru Endo (55.), weitere Treffer fielen trotz zahlreicher Chancen nicht mehr.

Spiel fand in Reutlingen statt

Die TSG Balingen, in der Regionalliga Südwest beheimatet, ging als klarer Außenseiter in das Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart. Die Gastgeber zogen für das Spiel aus Kapazitätsgründen in das Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen um, wo 13.400 Zuschauer Platz fanden. Für TSG-Trainer Martin Braun ging sein Team als klarer Außenseiter in die Partie, aber "kampflos ergeben werden wir uns natürlich nicht", so der frühere Profi im Vorfeld des Spiels gegenüber SWR Sport.

Bei den Gästen fehlten Neuzugang Deniz Undav, der sich unter der Woche im Training am Knie verletzt hatte, und Borna Sosa (Sperre). Mit Keeper Alexander Nübel schaffte es nur ein Neuer in die Anfangsformation von Trainer Sebastian Hoeneß. Der Coach wählte somit die gleiche Startelf wie beim letzten Vorbereitungsspiel gegen Sheffield United (3:0).

Serhou Guirassys frühes Tor zählt nicht

Stuttgart machte von Beginn an Druck, während Balingen mit einer Fünferkette als defensive Absicherung sehr tief stand. Bereits in der zweiten Minute traf Guirassy nach Vorlage von Millot aus Nahdistanz mit dem Oberschenkel zur vermeintlichen Führung für den VfB. Doch der Treffer fand wegen einer knappen Abseitsstellung des Angreifers keine Anerkennung.

VfB tut sich in der Anfangsphase schwer

In der Folge hatten fast ausschließlich die Gäste den Ball und machten dementsprechend das Spiel, taten sich allerdings zunächst schwer, zu klaren Chancen oder überhaupt zu Abschlüssen zu kommen.

In der 19. Minute hatte schließlich Chris Führich die bis dahin beste Chance für den VfB. Der Offensivspieler drang in den Balinger Strafraum ein, verlud seinen Gegenspieler Tim Wöhrle und schoss mit rechts knapp am langen Eck vorbei. Stuttgart erhöhte jetzt den Druck. Waldemar Anton scheiterte mit seinem Kopfball im Anschluss an einen Eckball von Millot an Balingens Keeper Marcel Binanzer (21.), zwei Minuten später parierte der Schlussmann einen 16-Meter-Schuss von Guirassy.

Enzo Millot bricht den Bann

In der 25. Minute ging der VfB dann in Führung. Silas spielte einen Steckpass in den Balinger Strafraum auf Millot, der Franzose traf mit der Fußspitze aus gut sieben Metern ins kurze Eck zur verdienten Gästeführung.

Silas erhöht per Traumtor

Auch in der Folge war Stuttgart tonangebend. Guirassy verzog in der 30. Minute einen Freistoß aus aussichtsreicher Position. Eine Minute später wehrte Binanzer einen Schuss von VfB-Kapitän Endo stark ab. In der 34. Minute erhöhte dann Silas auf 2:0 für die Gäste. Der kongolesische Außenbahnspieler schlenzte den Ball nach einem Balinger Ballverlust aus etwas mehr als 20 Metern in den rechten Winkel des TSG-Tores.

Und der VfB legte noch vor der Pause nach. Nach einem erneuten Balinger Ballverlust bediente Millot Guirassy, der aus kurzer Distanz nur noch zum 3:0 einschieben musste (43.). Gleichzeitig der Halbzeitstand.

Endo trifft nach nächstem Balinger Ballverlust

In den zweiten 45 Minuten zeigte sich schnell das aus der ersten Hälfte gewohnte Bild. Stuttgart dominierte Ball und Gegner und kam rasch zu weiteren Chancen. Pascal Stenzel (50.) vergab noch, vier Minuten später erhöhte Endo dann nach Vorlage von Guirassy auf 4:0 für den Bundesligisten. Erneut war ein Balinger Ballverlust vorausgegangen. In der 58. Minute ließ Führich den nächsten Gästetreffer liegen, als er nach einem Doppelpass aus aussichtsreicher Position über das TSG-Tor schoss.

In der Folge ließen die Kräfte beim Regionalligisten nach, der Widerstand war gebrochen. Stuttgart machte auch nur noch so viel wie nötig, kam aber dennoch zu zahlreichen weiteren Chancen. Der eingewechselte VfB-Neuzugang Woo-yeong Jeong verzog knapp (64.), Binanzer parierte gegen Guirassy (70.).

In der Schlussphase ließ Stuttgart dann die letzte Konsequenz vermissen und schonte Kräfte für den Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Bochum (19.08., 15:30 Uhr). Die TSG kam sogar noch zur Riesenchance auf den Ehrentreffer, als der eingewechselte Almeida Morais frei durch war. Er scheiterte aber an VfB-Keeper Nübel, der stark parierte.

So blieb es letztlich beim völlig verdienten 4:0-Erfolg für den Bundesligisten. Balingen schlug sich im Rahmen seiner Möglichkeiten zwar wacker, war aber letztlich deutlich unterlegen.