SWR Sport mit Fußball-Weltmeister Jürgen Kohler

per Mail teilen

Jürgen Kohler ist Weltmeister 1990 und Europameister 1996. Der knallharte Verteidiger ist Champions League Sieger, holte den UEFA-Pokal, sowie dreimal die deutsche und einmal die italienische Meisterschaft.

Der VfB Stuttgart auf der Jagd nach dem "Vize-Meister" Titel

Der VfB Stuttgart könnte - bei einem Sieg gegen Gladbach und einer Niederlage der Bayern - seine überragende Saison als "Vize-Meister" beenden. Noch beachtlicher ist allerdings, dass die Schwaben fünf Spieler für die Heim-EM entsenden. Wir haben Deniz Undav, Waldemar Anton, Chris Führich, Maximilian Mittelstädt und Alexander Nübel getroffen und sie gefragt, mit welchen Gefühlen sie in die EM gehen.

TSG Hoffenheim

Auch die TSG Hoffenheim stellt mit Maximilian Beier und Oliver Baumann zwei Nationalspieler. Wir bringen ihnen die beiden näher.

Ende einer Ära: Das letzte Spiel für Christian Streich

Nach dem Spiel bei Union Berlin ist es soweit. Mit Christian Streich verlässt einer der charismatischsten Trainer der letzten Jahre die Bundesliga-Bühne. Wir ziehen den Hut vor dem 58-jährigen, zeigen Highlights und bisher unbekanntes des SC-Trainers.

Mainz 05 - zittern um den Klassenerhalt

Ein Sieg in Wolfsburg und der FSV Mainz 05 ist gerettet. Allerdings haben die 05er in dieser Saison noch kein Auswärtsspiel gewonnen.

Aus Mainz nach Saudi Arabien

Alexander Hack wechselte im Sommer letzten Jahres aus der Bundesliga von Mainz 05 in die zweite arabische Liga und verdient dort vier Mal so viel wie zuvor. Unser Korrespondent hat ihn besucht.

FCK vor dem Pokalfinale

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich mit zwei blauen Augen aus der Saison in der 2.Liga verabschiedet. Der Klassenerhalt ist sicher und schon geht der Blick in Richtung Pokalfinale gegen den neuen Deutschen Meister Bayer Leverkusen. Was trauen sich die Spieler und Verantwortlichen zu und wie sehen die Fans die Reise nach Berlin? Wir fragen nach.

Nah dran: 3.000-Meter-Hindernis-Läuferin Gesa Krause

Nach 15 Jahren Leistungssport hat die Hindernis- Europameisterin von 2016 und 2018 im April 2023 eine läuferische Pause eingelegt: Sie wurde Mutter einer Tochter.

Schon zwölf Tage nach der Geburt war sie auf dem Cross-Trainer aktiv, nach vier Wochen absolvierte sie wieder Dauerläufe. Nach acht Wochen stand sie bei Tempoläufen auf der Bahn.

Beim Silvesterlauf in Trier steigerte sie im Fünf-Kilometer-Rennen ihre Bestzeit um 22 Sekunden. Jetzt fährt sie nach Paris zu den Olympischen Spielen. Wir haben sie bei den Vorbereitungen begleitet.

Wollen Sie sich aktiv an der Sendung beteiligen? Dann ran an Ihr Smartphone, Tablet oder den PC. Sie können über spannende Fragen und Themen abstimmen, die Ergebnisse werden in Echtzeit veröffentlicht und mit den Studiogästen diskutiert.

Moderation: Michael Antwerpes