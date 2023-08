Starke Generalprobe: VfB Stuttgart gewinnt bei Sheffield United

Torjäger Serhou Guirassy hat den Bundesligisten zu einem klaren Sieg im Testspiel bei Premier-League-Aufsteiger Sheffield United geschossen. Dabei war es eine Anreise mit Hindernissen.

Einer fehlte bei der Generalprobe des VfB Stuttgart für den Pflichtspiel-Auftakt am kommenden Samstag (DFB-Pokal gegen Balingen): Abwehrspieler Borna Sosa (25) hatte offenbar seinen Reisepass vergessen und konnte den Flug nach England nicht antreten. Seit Oktober 2021 benötigen EU-Bürger einen Reisepass für einen Trip auf die Insel.

Also begann das Team von Trainer Sebastian Hoeneß das Testspiel gegen Premier-League-Aufsteiger Sheffield United ohne den Kroaten. Dafür stand Neuzugang Alexander Nübel im Tor des Bundesligisten, als Ersatzkeeper saß Dennis Seimen (17) auf der Bank. Von den übrigen Neuzugängen stand nur Denis Undav an der Bramall Lane im Stuttgarter Kader.

Starker Beginn des VfB Stuttgart

Die Gäste wirkten von Beginn an hellwach. Nach einem langen Ball von Zagadou hatte Silas die erste Großchance für den VfB Stuttgart. In der fünften Minute scheiterte er mit seinem Volleyschuss aus kurzer Distanz an Keeper Foderingham. Nur drei Minuten später machte es dann Offensivkollege Serhou Guirassy besser. Millot initiierte über links, der Stürmer vernaschte Sheffield-Verteidiger Robinson und versenkte den Ball mit seinem linken Fuß in der kurzen Ecke. Die etwa 250 mitgereisten Fans, alle mit Reisepass in der Tasche, durften zum ersten Mal feiern.

In der 12. Minute die erste Möglichkeit für die Gastgeber. Aber Berge scheiterte nur knapp aus acht Metern. Im Gegenzug schon der zweite Streich von Guirassy. Nach einer Hereingabe von Endo drückte der 27-Jährige, dieses Mal mit seinem rechten Fuß, den Ball unter die Latte: 2:0 für den VfB Stuttgart nach 15 Minuten. Kurz vor der Pause hätte Silas auf 3:0 erhöhen können, er scheiterte aber am gut reagierenden Fotheringham.

Die Zwischenbilanz zum Pausentee: Der VfB agierte bei seinem ersten Auftritt mit dem neuen Hauptsponsor auf der Brust erstaunlich souverän, die Engländer kamen kaum strukturiert nach vorn. Torwart Alexander Nübel strahlte viel Ruhe aus.

Guirassy ist nicht zu stoppen

Kurz nach der Pause hätten die Schwaben auf 3:0 erhöhen müssen. Nach einem Aussetzer der Sheffield-Abwehr legte Endo den Ball quer zu Enzo Millot. Der stand völlig frei vor dem Sheffield-Tor, schaufelte das Spielgerät aber zentral aus sieben Metern am Gehäuse vorbei. Danach war erst mal Haareraufen angesagt beim Franzosen.

In der 58. Minute änderte sich die Gemütsfassung der Schwaben wieder Richtung positiv. Eine scharfe, flache Hereingabe von Silas verwertete der VfB zum 3:0. Und der Torschütze? Einmal mehr Serhou Guirassy, der mit diesem satten Schuss den Dreierpack schnürte. Kurz darauf kam Neuzugang Deniz Undav zu seinem ersten Einsatz für den VfB Stuttgart.

Faire Geste der englischen Fans

Die knapp 11.000 Zuschauer sahen in der 65. Minute die größte Chance für United. Olula lief allein auf Nübel zu, aber kam nicht an ihm vorbei. Als Dreierpacker Guirassy in der 75. Minute vom Feld durfte, bekam er Beifall von den fairen englischen Fans. Eine Würdigung seiner bärenstarken Leistung.

Am Ende blieb es beim verdienten 3:0-Erfolg des VfB Stuttgart. Die Pflichtspiele können nach dieser starken Generalprobe kommen. Zunächst geht es am kommenden Samstag (15:30 Uhr/Stadion Kreuzeiche, Reutlingen) in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Regionalligisten TSG Balingen. Eine Woche später startet der VfB in die neue Bundesliga-Saison mit dem Heimspiel gegen den VfL Bochum (19. August, 15:30 Uhr). Dann dürfte auch Borna Sosa wieder dabei sein.