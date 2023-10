per Mail teilen

Künstliche Intelligenz (KI) wird unser Leben verändern: bei der Arbeit, an Schulen, in der Medizin. Über Gefahren und Nutzen diskutieren Experten des Tübinger Cyber Valley.

Mit dem Cyber Valley ist Tübingen ein europäischer Spitzenstandort für die Forschung an KI. Wie stehen hochrangige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Tübingen zu Fragen der Regulierung, den Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz?

SWR-Moderator leitet die Diskussion

Vier der führenden Tübinger Forscher und Forscherinnen stellen sich der Diskussion und versuchen, die Fragen der Besucher zu beantworten. Eingeladen sind alle Interessierten am Freitag, 20. Oktober 2023, 20 Uhr, im Uhlandsaal der Museumsgesellschaft in Tübingen. Der Eintritt ist frei. Moderiert wird der Abend von Markus Beschorner aus dem SWR Studio Tübingen.

Markus Beschorner erzählt SWR Moderator Peter Binder, wie die Idee zur Diskussion entstanden ist:

Chancen und Risiken der KI an konkreten Beispielen

Wo ist KI nützlich und sinnvoll? Wo kann sie wirklich gefährlich sein? Wo sind Befürchtungen vielleicht übertrieben? Lässt sich die Macht einer immer besser werdenden KI überhaupt begrenzen? Und wer kann solche Regeln durchsetzen? Über diese und andere Fragen debattieren die Fachleute.

Benachteiligung durch Künstliche Intelligenz

Moritz Hardt, Direktor des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme, beschäftigt sich zum Beispiel damit, wo und warum bisherige Anwendungen der Künstlichen Intelligenz bestimmte Menschen benachteiligen.

Warum bekommt ein Kunde besser Bedingungen als ein anderer?

Ulrike von Luxburg ist Professorin für Maschinelles Lernen und untersucht, wie man Maschinen und Software so programmieren kann, dass wir später mal wissen, welche Entscheidungen die Programme an welcher Stelle getroffen haben. Das könnte dann beispielsweise erklären, warum der eine Kunde bei der Bank bessere Konditionen bekommt als ein anderer.

Kann KI Arztbrief verständlich schreiben?

Michèle Finck leitet den ersten Lehrstuhl für Recht der Künstlichen Intelligenz in Deutschland und Carsten Eickhoff ist Professor für "E-Health and Medical Data". Er forscht auch daran, wie mit Hilfe von KI Arztbriefe so verständlich geschrieben werden können, dass die Patienten und Patientinnen optimal behandelt werden und Diagnosen eines Arztes mit weltweitem medizinischem Wissen abgeglichen werden können.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Universität Tübingen statt und ist Teil des Begleitprogramms der Ausstellung "Cyber and the City. Künstliche Intelligenz bewegt Tübingen" im Stadtmuseum.

Experten beantworten die Fragen der Besucher

Wer Fragen an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Podiumsdiskussion hat, kann sie schon jetzt in der KI-Ausstellung im Stadtmuseum auf einer Postkarte notieren. Auch bei der Veranstaltung am Freitagabend wird es genügend Platz für Fragen aus dem Publikum geben.