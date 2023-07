per Mail teilen

In Tübingen geht das europaweit erste Spitzenforschungsinstitut ELLIS für Künstliche Intelligenz an den Start. KI-Spitzenforscher aus aller Welt sollen dort arbeiten.

Das Spitzenforschungsinstitut ELLIS soll großen Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz Konkurrenz machen, so das baden-württembergische Wissenschaftsministerium. Kultur und Werte Europas sollen in die KI-Spitzenforschung einfließen. Mit dem ELLIS Institut im Tübinger Cyber Valley soll für die Erforschung der Künstlichen Intelligenz ein neuer europäischer Leuchtturm in Baden-Württemberg errichtet werden, betont das Wissenschaftsministerium.

Hector Stiftung fördert das neue ELLIS-Forschungsinstitut mit rund 100 Millionen Euro

Die Hector Stiftung fördert das neue ELLIS-Forschungsinstitut mit rund 100 Millionen Euro. Der Gründer der Stiftung, Hans Werner Hector, sieht in der KI das Potential, unsere Gesellschaft und Wirtschaft grundlegend zu verändern. Hector ist Mathematiker, Mitgründer des Softwareunternehmens SAP und einer der reichsten Menschen Deutschlands.

Bernhard Schölkopf wird das neue ELLIS Institut leiten picture-alliance / Reportdienste Kay Nietfeld

Bernhard Schölkopf leitet das neue ELLIS Institut

Ab Juli wird das ELLIS Institut unter dem Wissenschaftlichen Direktor Bernhard Schölkopf aufgebaut. Zeitnah sollen bereits die Räumlichkeiten in Tübingen bezogen werden und Spitzenforschende im KI-Bereich mit der Arbeit beginnen.