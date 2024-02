Jeder soll verstehen, was in Empfingen passiert. Moderne Kommunikation ist Bürgermeister Ferdinand Truffner wichtig – mit EMPFI-TV gibt's sogar einen eigenen Kanal bei Youtube.

An der Fasnet schwebt der Bürgermeister über die Bühne, anstatt ehrwürdig an die Bütte zu schreiten, Facebook und Instagram hat er zur Chefsache erklärt und schon vor fünf Jahren hat der Schultes von Empfingen (Kreis Freudenstadt) einen eigenen Fernsehkanal auf Youtube eröffnet. EMPFI-TV: Da gibt’s Infos, Ansprachen und manchmal auch Klamauk.

Die jungen Leute lesen kein Gemeindeblättle - also gehe ich da hin, wo die sich tummeln - und das ist eben auch Youtube.

Ferdinand Truffner ist ein anpackender Typ, der die 4.000-Seelen-Gemeinde ziemlich umgekrempelt hat. Und er ist sich für keinen Spaß zu schade – wenn‘s der Marke Empfingen nützt und den Ort vorwärts bringt. Im seinem Büro steht er selbst als lebensgroße Pappfigur.

Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner und seine Doppelgänger-Pappfigur SWR Markus Beschorner

Mit 28 Jahren ist Truffner Bürgermeister in Empfingen geworden. Ganz wichtig war ihm, dass dort auch Fasnet gefeiert wird. Denn feiern, das tut er leidenschaftlich gern. Der Freudenstädter Landrat hat ihm deshalb scherzend den Titel "Feschtbürgermeister" verliehen - Truffner steht dazu. Und packt auch immer selbst mit an, wenn es was zu tun gibt. Läuft als Strohbär der Empfinger Narren beim Umzug mit, sitzt beim Techno-Open-Air, der Empfinger Beatparade, an der Kasse und hilft beim Dorfjubiläum Tische aufstellen.

Truffner schafft einiges weg - nicht nur im Rathaus

Auch im Rathaus geht alles ruckzuck. Mails und Nachrichten beantwortet Truffner im Minutentakt. Er geht selbst ans Telefon. Und was im Flecken vor sich geht, erfahren die Empfinger per Facebook, Instagram oder eben bei Youtube auf EMPFI-TV. Da erklärt der Bürgermeister Verwaltungsvorgaben oder Bebauungspläne in seinen Worten: auf Schwäbisch – ohne Bürokratendeutsch. Und ab und zu, dreht er auch richtig ab. Wie im Video, das er vor dem großen Gemeindejubiläum, der 1250-Jahr Feier veröffentlicht hat. Das Video hat mehr Klicks bekommen, als der Ort Einwohner hat.

Auch die Stellenanzeigen der Gemeinde sind einzigartig. Anstatt eines Kämmerers für die Finanzen hat Empfingen einen "Krötenbändiger" gesucht. Und trotz Fachkräftemangel eine "Krötenbändigerin" gefunden! Als diese in Elternzeit gegangen ist, hat man sich auf die Suche nach einem "Kohleschaufler" gemacht. Mit Erfolg! Kreativität bringt Aufmerksamkeit, und es geht darum die Marke Empfingen bekannt zu machen, sagt Truffner dem SWR.

Junge Bürgermeister arbeiten zusammen

Ferdinand Truffner steht für junge und bürgernahe Kommunalpolitik und ist im "Netzwerk Junge Bürgermeister*innen" organisiert. Gegründet hat sich das deutschlandweite Netzwerk 2019, damals mit dabei: junge Polit-Talente aus Baden-Württemberg. Zum Beispiel der Heidenheimer OB Michael Salomo. Inzwischen hat sich das Netzwerk als Plattform etabliert und wird auch vom Bundespräsidenten gehört, wenn es um Kommunalpolitik geht. Man tritt bei aktuellen Themen gemeinsam auf und findet Inspiration und guten Austausch, erzählt Truffner. Die Themen: Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Kinderbetreuung - aber auch gegen rechtsextreme Kräfte in der Politik hat sich das Netzwerk früh positioniert.

Traumberuf: Empfinger Bürgermeister

Bürgermeister – das ist für den jungen Familienvater ein Traumberuf. Zwei Nachmittage in der Woche gehören seinen beiden Kindern. Um Abzuschalten spielt Truffner Trompete im Musikverein oder geht als Strohbär der Narrenzunft auf den Umzug. Da kann man richtig die Sau rauslassen, sagt er lachend. Und Kraft tanken für neue Projekte. Und da fällt ihm sicher auch künftig einiges ein.