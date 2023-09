Lena Burth ist jüngste Bürgermeisterin im Land

Mit 26 Jahren ist Lena Burth die jüngste Frau in Baden-Württemberg, die als hauptamtliche Bürgermeisterin tätig ist. Am Freitag war ihr erster Arbeitstag im Rathaus der Gemeinde Ostrach.

Die 26-jährige Lena Burth (parteilos) hat am Freitag das Bürgermeisteramt in Ostrach (Kreis Sigmaringen) übernommen. Damit ist sie die jüngste hauptamtliche Bürgermeisterin in Baden-Württemberg.

SWR-Moderatorin Rebecca Lüer hat mit Lena Burth gesprochen und sie unter anderem gefragt, wie der erste Tag als Bürgermeisterin war.

Lena Burth will Leben in der Gemeinde Ostrach mitgestalten

Lena Burth hat an der Hochschule für Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg studiert und danach als Betriebsprüferin für die Regierungsbezirke Tübingen und Stuttgart gearbeitet. "Ich wollte meine klassische Verwaltungstätigkeit verlassen und aktiv mitgestalten. Deshalb habe ich mich als Bürgermeisterin in meiner Heimatgemeinde beworben", sagt sie. Bei der Bürgermeisterwahl setzte sie sich gegen drei Mitbewerberinnen und zwei Mitbewerber durch. In der Gemeinde Ostrach wolle sie sich nun verwirklichen und mitgestalten, sagt die 26-Jährige.

"Die Förderung der Jugend ist mir sehr wichtig."

Ihre erste Aufgabe als Bürgermeisterin werde der Haushalt 2024, sagt sie. Das sei Grundlage für viele weitere Projekte. Ihr Herzensprojekt sei die Jugendbeteiligung in Ostrach. "Die Förderung der Jugend ist mir sehr wichtig, weil ich selbst lange Jugendleiterin in einem Musikverein war", erzählt sie.

Austausch zwischen jungen Amtsträgern

Lena Burth ist nicht die einzige junge Rathauschefin in der Region Bodensee-Oberschwaben. Im vergangenen März wurde der 26-jährige Selcuk Gök (SPD) zum Bürgermeister von Tengen (Kreis Konstanz) gewählt. Yvonne Heine (parteilos), Bürgermeisterin in Riedhausen (Kreis Ravensburg), war eine Zeit lang die jüngste Amtsträgerin im Land. Im Kreis Sigmaringen gibt es sogar ein regelmäßiges Treffen von junges Amtsträgern. Auf diese Termine und den Austausch freue sie sich schon sehr, so Lena Burth.