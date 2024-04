Freudenstadt ist schon ganz "hygge". Die dänische Fußball-Nationalmannschaft wird während der Fußball-EM in Freudenstadt zu Gast sein. Jetzt wurde das Rahmenprogramm vorgestellt.

Am 11. Juni wird die dänische Nationalmannschaft in Freudenstadt ankommen und das Nobelquartier Fritz Lauterbad im gleichnamigen Freudenstädter Ortsteil beziehen. Am Wochenende drauf beginnt dann das EM-Turnier und damit auch das bunte Programm, das die Stadt und die Tourist-Info für Gäste und Einheimische auf die Beine gestellt haben. Das Motto: Freudenstadt ist schon ganz "hygge". So heißt das dänische Lebensgefühl, zwischen Freude und geselliger Gemütlichkeit.

Öffentliches Training für die Fans gleich am Ankunftstag

Gleich nach der Ankunft werden sich Spieler, Trainer und der Betreuerstab den Fans zeigen. Das öffentliche Training am 11. Juni soll die einzige Trainingseinheit sein, bei der die Fans dabei sein können. Oberbürgermeister Julian Osswald ist riesengroßer Fußball-Fan und rechnet mit regem Interesse. Er freut sich, dass die Stadt Freudenstadt mehr Tickets verteilen kann als die UEFA ursprünglich ausgeben wollte. Die 1.000 Tickets werden bald über die Tourist-Info kostenlos verteilt.

Sobald wir die Tickets haben, werden wir sie in der Tourist-Info ausgeben. Die sind kostenlos, müssen aber abgeholt werden, damit wir die Zahl überprüfen können.

Freudenstadts OB: "Die Dänen sind entspannte Gäste"

Aber vielleicht kann man auch später mal den ein oder anderen Spieler in der Stadt treffen. Oberbürgermeister Julian Osswald freut sich, dass mit der dänischen Nationalmannschaft ganz entspannte Gäste kommen. Das habe sich bei den Terminen im Vorfeld und im Gespräch mit dem Trainer schon angedeutet. Denn der findet es gut, dass Freudenstadt so überschaubar ist, und die Spieler auch mal auf dem Marktplatz einen Kaffee trinken können.

Fußball-EM: Marktplatz Freudenstadt soll zum Stadion werden

Auch die Tourist-Info in Freudenstadt hat einiges vorbereitet. Zum Start der Europameisterschaft gibt’s zum Beispiel ein pralles Fußballwochenende mit Turnieren für Kinder, Mitmach-Aktionen und natürlich Public Viewing auf dem Marktplatz. Während der Vorrunde werden dann alle Spiele von Deutschland und Dänemark auf Großleinwand übertragen, mit Beginn der Hauptrunde alle Spiele.

Die ganze Stadt soll mit deutschen und dänischen Flaggen geschmückt werden. Im Rahmen einer Benefizaktion zu Gunsten der Freudenstädter Stiftung Eigensinn werden Fußbälle aus aller Welt, aus Seegras, Lumpen oder Kokosblättern, in den Geschäften der Stadt ausgestellt.

Deutsch-Dänisches Wörterbuch für Gastronomie und Fans

Für die Gastronomie, Fans und Betriebe wurde ein kleines Deutsch-Dänisches Wörterbuch aufgesetzt, erzählt die Tourismusdirektorin Carolin Schölzl. Ein "Hallo" und "Danke" in der Landessprache kommt immer gut an, sagt sie. Auch wenn sie weiß, dass die Dänen in der Regel prima englisch und einige auch gut deutsch können.

Tourismus in Freudenstadt soll langfristig von EM profitieren

Stadt und Touristiker hoffen, dass möglichst viele Menschen Freudenstadt während der EM kennen- und den Schwarzwald auch lieben lernen. Das Interesse bei den dänischen Medien im Vorfeld sei riesig, berichten die Organisatoren in Freudenstadt. Und sie haben für die Gäste aus dem nördlichen Nachbarland auch noch ein kleines musikalisches Schmankerl vorbereitet: Täglich soll die Nationalhymne ertönen, vom Glockenspiel in der Innenstadt, erzählt Tourismusdirektorin Carolin Schölzl.