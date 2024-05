Freibäder am Bodensee und in Oberschwaben öffnen zum Mai

Zum 1. Mai starten einige Frei- und Seebäder in der Region Bodensee-Oberschwaben wieder in die Saison. Vorhergesagt ist schönes Badewetter mit Temperaturen von 22 bis 27 Grad.

Vielerorts laufen die letzten Vorbereitungen, denn zum 1. Mai starten einige Frei- und Seebädern wieder mit dem Betrieb. Etwa in Krauchenwies im Kreis Sigmaringen. Das Wasser im Steidlesee ist zwar noch kalt, aber zum 1. Mai geht die Saison an der Krauchenwieser Küste traditionell wieder los. Die Gastronomie hat geöffnet und für Hartgesottene ist auch die Badestelle auf. Die Wassertemperatur beträgt 10 Grad. Bereits seit vergangenem Samstag hat das Donaubad in Sigmaringen geöffnet.

Nicht alle Bäder öffnen schon

Am Bodensee starten zum 1. Mai das Strand- und Hallenbad Aquastaad in Immenstaad (Bodenseekreis) und das Strandbad in Meersburg (Bodenseekreis) in die Sommersaison. Das Frei- und Seebad in Fischbach (Bodenseekreis) dagegen verschiebt den Saisonbeginn in diesem Jahr aufgrund des kalten Wetters. So auch im Kreis Biberach etwa das Naturfreibad Uttenweiler. Dort sei das Wasser mit aktuell zehn Grad auch noch so kalt, dass sich der Betrieb nicht lohne, so ein Verantwortlicher. Das Freibad der Therme Konstanz startet übernächstes Wochenende in die Saison - das Achbad in Singen (Kreis Konstanz) am 9. Mai.