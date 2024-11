Bürger bauen Dorfgemeinschaftshaus in Rötenbach

per Mail teilen

Im Wolfegger Ortsteil Rötenbach (Kreis Ravensburg) haben sich dutzende Freiwillige zusammengetan, um eine alte Schule zu einem Gemeinschaftshaus umzubauen. So wollen sie ihr Dorf am Leben erhalten.

Rötenbach in Oberschwaben hat wieder ein schlagendes Herz: Das Dorfgemeinschaftshaus. Und das liegt an den Bewohnern des 600-Seelen-Dorfs. Sie haben die alte Schule vor dem Abriss bewahrt und in jahrelanger Arbeit umgebaut. Nun ist das Haus ein zentraler Ort für Vereine und Veranstaltungen.

Bewohner packen an: "Da ist man schon ein bisschen stolz"

Der Umbau hat die Bewohner viel Zeit und Mühen gekostet. Geschätzte 19.000 Stunden Eigenleistung kamen dabei zusammen. Immer donnerstags und am Wochenende haben sich Freiwillige getroffen und gehämmert, gebohrt, gesägt. 170 Rötenbacher haben sich laut Förderverein beteiligt - darunter auch einige Senioren aus dem Ort.

Man hat selber daran gearbeitet. Und man sieht: Das hast du selber hingemacht und das hast du mitgestaltet. Das macht einen schon ein bisschen stolz.

Doch es gab auch Schwierigkeiten: zum Beispiel die Finanzierung des Projekts. Rund 1,4 Millionen Euro hat der Umbau gekostet. Das wäre deutlich teurer geworden, wenn nicht so viele Freiwillige mitgeholfen hätten, so der

Förderverein, der sich um den Umbau der alten Schule gekümmert hat. Trotzdem mussten Zuschüsse beantragt und Sponsoren gefunden werden. Wenn man vorher gewusst hätte, wie viel Arbeit auf einen zukommt, hätte man das Projekt möglicherweise nicht umgesetzt, so Sprecherin Paula Schnell. Doch das wäre auch ziemlich schade gewesen, sagt sie.

Viele freiwillige Helfer haben an dem neuen Dorfgemeinschaftshaus mitgearbeitet. Auf das Ergebnis sind sie stolz. SWR Theresia Blömer

Neue Heimat für Vereine und Dorfleben

Mit dem Projekt wollten die Helferinnen und Helfer ihrem Dorf neues Leben einhauchen. Denn in Rötenbach war es ruhig geworden. Mehrere Kneipen und Läden haben in den letzten Jahren geschlossen. Nun können

die Rötenbacher im Dorfgemeinschaftshaus gemütlich zusammensitzen – das Aufbauprojekt habe sie zusammengeschweißt, sagen sie.

Ich finde es so herrlich, dass der Ort endlich einen Punkt hat, wo jeder Verein und jeder für jeden Anlass ein Unterkommen hat.

Im oberen Stockwerk der Schule haben jetzt außerdem vier Vereine ihre Räume: Narrenverein, Musikverein, Landjugend und Theaterverein. Sie zahlen Miete und rechnen auch die Nebenkosten separat ab – so soll das Dorfgemeinschaftshaus weiterhin finanziert werden.