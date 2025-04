Abriss der Kirche von Schwarzenbach hat begonnen

per Mail teilen

Am Donnerstagmorgen hat im Neuravensburger Ortsteil Schwarzenbach der Abriss der katholischen Kirche begonnen. Sie soll neu gebaut werden, weil eine Sanierung teuer wäre.

Die Kirche St. Felix und Regula in Neuravensburg-Schwarzenbach (Kreis Ravensburg) wird abgerissen. Am Donnerstag setzte der Abbruchbagger an. Ende Februar war das katholische Gotteshaus profaniert worden.

Der Abriss erfolgt auch, weil in die Dachkonstruktion der Kirche dieselben Holzbinder eingearbeitet worden waren, die im Jahr 2006 zum Einsturz der Eishalle in Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) geführt hatten. 15 Menschen starben damals bei dem Unglück. In Schwarzenbach wurde das Kirchengebäude aber nicht nur deswegen geschlossen. Auch Fundament und Wände sind laut der Diözese Rottenburg-Stuttgart nicht stabil.

Diözese entscheidet: Kirchenabriss statt Sanierung

Der Abbruch des Gebäudes ist in der Kirchengemeinde durchaus umstritten. Viele hatten sich für eine Sanierung stark gemacht. Doch die Diözese entschied sich am Ende für den Neubau. Auch weil die Folgekosten für Heizung und Unterhalt zu teuer geworden wären.

Vor dem Abriss waren das Kirchenhaus leer geräumt und der Altar abgebaut worden. Die Fenster wurden entfernt. Zunächst wurden Teile der Kirchenmauer abgerissen, um den Weg frei zu machen für die Baufahrzeuge. Seit Ende der 1950er-Jahre stand St. Felix und Regula in der Ortsmitte. Im Herbst soll mit dem Bau eines modernen, multifunktionalen Kirchenhauses am selben Ort begonnen werden.