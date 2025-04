per Mail teilen

Diese Woche startet die Spargelsaison bei vielen Spargelbauern am Bodensee. Sie blicken dieses Jahr optimistisch auf die Ernte. Am Freitag wird schon der erste Spargel verkauft.

Am Bodensee wird in diesen Wochen wieder Spargel geerntet. Die Bauern sind optimistisch, dass die neue Saison sich gut entwickelt.

Spargelbauer Joachim Arnegger aus Ravensburg hat diese Woche bereits Spargel geerntet und kann deshalb am Freitag schon seinen Hofladen öffnen. Das schöne Wetter habe dieses Jahr die Arbeit auf den Feldern und die Ernte erleichtert.

Spargelernte ist abhängig vom Wetter

Im vergangenen Jahr sei zu dieser Zeit der Boden zu nass gewesen, was die Ernte erschwert hatte. Die Spargelbauer am Bodensee hoffen auf schönes Wetter dieses Jahr, um so viel Spargel wie möglich ernten zu können.

Diesen Freitag wird wieder frischer Spargel vom Bodensee verkauft. dpa Bildfunk Picture Alliance

Felder sind für die Spargelsaison gut vorbereitet

Auch beim Spargelbauer Landerer in Meckenbeuren im Bodenseekreis ist schon alles für die Ernte vorbereitet. Die Saison startet dort Ende nächster Woche. Das Hofgut Möking in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) verkauft ab nächster Woche zuerst den weißen Spargel, zwei Wochen später gibt es dann den grünen Spargel.