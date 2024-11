per Mail teilen

Rund 18.500 Menschen wählen am Sonntag in Überlingen den künftigen Oberbürgermeister der Stadt. Sechs Männer kandidieren, unter ihnen Amtsinhaber Jan Zeitler (SPD). Eine Frau tritt nicht an.

In der zweitgrößten Stadt im Bodenseekreis, der Großen Kreisstadt Überlingen, wird am kommenden Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Neben dem seit acht Jahren amtierenden OB Jan Zeitler (SPD) treten fünf weitere Kandidaten an, es sind alles Männer:

So läuft der Wahlkampf in Überlingen:

Wahlberechtigt sind laut Stadt rund 18.500 Einwohnerinnen und Einwohner, die mindestens 16 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten in Überlingen wohnen. Sollte keiner der sechs Kandidaten am Sonntag die absolute Mehrheit erzielen, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen am Sonntag, dem 1. Dezember, statt. Die Amtszeit des neuen Oberbürgermeisters dauert acht Jahre.

Das sind die sechs Kandidaten in der Reihenfolge des Wahlzettels:

Jan Zeitler (SPD) privat

Jan Zeitler ist 54 Jahre alt, SPD-Mitglied und seit Februar 2017 Oberbürgermeister von Überlingen. Zuvor war der Diplom-Verwaltungswissenschaftler Bürgermeister der Großen Kreisstadt Horb am Neckar. Zeitler wirbt mit den Eigenschaften "zuverlässig" und "zielorientiert". Besonders wichtig seien ihm Bildungschancen für Kinder und Jugendliche, Betreuungsangebote für Familien und gesellschaftlicher Zusammenhalt.

Meine acht erfolgreichen Jahre in und für Überlingen möchte ich mit weiteren acht Jahren fortsetzen.

Martin Hahn (Grüne) Lena Lux

Martin Hahn ist direkt gewählter Landtagsabgeordneter für die Grünen im Wahlkreis Bodensee. Der 61-jährige gelernte Landwirtschaftsmeister und Familienvater tritt aber als unabhängiger Kandidat an. Grundwerte wie Ökologie, Nachhaltigkeit und ein soziales Miteinander sind ihm eigenen Angaben zufolge besonders wichtig. Aufgewachsen ist Hahn in Überlingen-Bonndorf.

Ich möchte für Überlingen ein Ermöglicher sein.

Dennis Michels (parteilos) privat

Dennis Michels (parteilos) ist 46 Jahre alt und lebt seit 17 Jahren in Überlingen als selbständiger Friseurmeister. Er ist auch Vereinsvorsitzender des CSD Überlingen (Christopher Street Day). Für Überlingen hat Michels einen 10-Punkte-Plan aufgestellt, darunter Familienfreundlichkeit in Unternehmen, Betreuungsangebote für Kinder und Unterstützung des lokalen Einzelhandels.

Mit dem Status quo habe ich mich noch nie zufriedengegeben.

Olaf Wübbe (parteilos) SWR Rebecca Lüer

Olaf Wübbe (parteilos) ist Jurist und 57 Jahre alt, er wohnt in Immendingen. Als seine politischen Prioritäten nennt er: bezahlbaren Wohnraum, kostenlose Kita- & Kiga-Plätze, Freizeitmöglichkeiten für die Jugend, eine barrierefreie Stadt für Senioren und eine starke Wirtschaft.

Mir liegt es am Herzen, Ihre Anliegen zu verstehen und Lösungen zu finden, die Überlingen für alle Generationen lebenswert machen.

Thomas Hildebrandt (parteilos) privat

Thomas Hildebrandt lebt in Überlingen, ist 53 Jahre alt und Raumausstattermeister. Als möglicher Oberbürgermeister von Überlingen will er die Verwaltung bürgerfreundlicher machen. Eine Internetseite für seine Kandidatur hat er nicht.

Kultur und Nachtleben beleben nicht nur die Innenstadt, sie bereichern unser Stadtbild.

Felix Strenger (parteilos) privat

Felix Strenger (parteilos) ist 44 Jahre alt und Familienvater, in Norddeutschland aufgewachsen. Der Diplom-Ingenieur will mit seiner Kandidatur neue Ideen in die Politik bringen und innovative Lösungen ausprobieren.

Ich bringe nicht nur frische Ideen, sondern auch den unerschütterlichen Mut zur Veränderung mit, den wir dringend brauchen.

Zur offiziellen Kandidatenvorstellung im Überlinger Kursaal hatten sich Ende Oktober mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger eingefunden. Jeder Kandidat durfte zehn Minuten ans Rednerpult, Fragen waren nicht zugelassen.