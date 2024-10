per Mail teilen

Sechs Männer kandidieren in Überlingen für das Amt des Oberbürgermeisters. Der Wahlausschuss hat ihre Bewerbungen zugelassen. Die Wahl ist im November.

Bei der Oberbürgermeister-Wahl in Überlingen (Bodenseekreis) am 10. November treten sechs Kandidaten an. Der Wahlausschuss hat am Dienstagabend ihre Bewerbungen geprüft und zugelassen. Ein Bewerber wurde aus formellen Gründen abgelehnt. Neben dem amtierenden Überlinger Oberbürgermeister Jan Zeitler von der SPD kandidieren der Landtagsabgeordnete Martin Hahn von den Grünen sowie Dennis Michels, Olaf Wübbe, Thomas Hildebrandt und Felix Strenger.

Oberbürgermeister Zeitler tritt wieder an

Der Verwaltungswissenschaftler Jan Zeitler ist seit 2017 Oberbürgermeister von Überlingen. Der 54-Jährige sitzt außerdem seit 2019 für die SPD im Kreistag des Bodenseekreises. Auf seiner Internetseite nennt er einige für ihn wichtige Themen, für die er sich als OB weiterhin stark machen will - zum Beispiel Bildungschancen für Kinder und Jugendliche, Betreuungsangebote für Familien, gesellschaftlicher Zusammenhalt.

Landtagsabgeordneter Hahn will OB werden

Neben OB Jan Zeitler tritt ein weiterer in der Region bekannter Politiker zur OB-Wahl an: Der Überlinger Landtagsabgeordnete Martin Hahn von den Grünen. Der gelernte Landwirt vertritt seit 2011 den Wahlkreis Bodensee im baden-württembergischen Landtag. Der 61-Jährige kandidiert in Überlingen als unabhängiger Kandidat. Ökologie, Nachhaltigkeit und ein soziales Miteinander seien ihm besonders wichtig, schreibt er auf seiner Internetseite.

Vier weitere Kandidaten

Die weiteren vier Bewerber Dennis Michels, Olaf Wübbe, Thomas Hildebrandt und Felix Strenger traten bisher politisch weniger in Erscheinung.

Der 46-jährige Dennis Michels ist Friseurmeister, hat ein Unternehmen in Überlingen und ist Vereinsvorsitzender des CSD Überlingen (Christopher Street Day). Themen, für die er sich laut seiner Internetseite einsetzen will, sind unter anderem Familienfreundlichkeit in Unternehmen, Betreuungsangebote für Kinder, Unterstützung des lokalen Einzelhandels.

Olaf Wübbe wohnt in Immendingen, ist Jurist, 57 Jahre alt, und nennt als eine seiner politischen Prioritäten: Familien müssten entlastet werden. Thomas Hildebrandt lebt in Überlingen, ist 53 Jahre alt und Raumausstattermeister. Über Bewerber Felix Strenger lagen dem SWR keine Informationen vor.

Öffentliche Vorstellung der Kandidaten

Die sechs zugelassenen Kandidaten können sich den Überlinger Bürgerinnen und Bürgern in der kommenden Woche (24. Oktober) bei einer öffentlichen Versammlung im Kursaal vorstellen. Die Oberbürgermeister-Wahl in Überlingen findet dann am 10. November statt.