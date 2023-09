91-jähriger Überlinger erfindet einen Turbo-Rollator

Ein Ingenieur aus Überlingen hat einen Rollator entwickelt, der auch im freien Gelände einsetzbar ist. Der Turbo-Rollator ist eine Mischung aus Mountainbike und Rollator.

Eingeschränkte Mobilität ist ein großes Thema im Alter. Nicht mehr mit den Freunden oder der Familie wegen des Alters mithalten zu können, beschäftigt viele Menschen. Ingenieur Gerhart Wissel aus Überlingen (Bodenseekreis) hat deshalb lange an einer Lösung gefeilt und schließlich einen Turbo-Rollator entwickelt. Mit dem kann er jetzt wieder raus ins Gelände - egal ob Schnee liegt oder es quer durch den Wald geht. SWR-Reporterin Julia Kretschmer hat ihn besucht.

Gerhart Wissel ist glücklich, wenn er im Wald unterwegs ist. Mitten in der Natur, fernab von jeder Straße.

"Mitten durch den Wald laufen, die Natur genießen, nicht auf einem Weg, sondern quer durch den Wald. Das ist das besondere Vergnügen."

Schwerer Unfall mit fast 90 Jahren

Bis vor wenigen Jahren war der Überlinger noch sportlich unterwegs: Wandern, Klettersteige, Skipisten. Doch mit Ende 80 hatte Gerhart Wissel einen Unfall mit dem Mountainbike. Seitdem sind Wanderungen nicht mehr möglich. Stattdessen ist der Rollator sein ständiger Begleiter.

"Ich wollte nicht ein alter Mann sein, der Kreuzworträtsel löst oder die Sportschau schaut, anstatt sich zu bewegen. Ich wollte in der Natur sitzen, in die Berge fahren können, und durch den Wald. Und das vor allem auch im Winter bei Schnee, wenn’s so schön glitzert. Das wollte ich alles weiter erleben."

Übliche Rollatoren kommen an ihre Grenzen

Rollatoren, wie man sie im Handel bekommt, konnten mit Gerhart Wissels Anforderungen nicht mithalten. Die Räder seien zu klein, um im Gelände oder über Hindernisse zu fahren, so der Überlinger. Für den Maschinenbauer lag auf der Hand selbst kreativ zu werden. Das Ziel:

"Das muss eine Kombination zwischen einem Mountainbike und einem Rollator sein!"

Grobe Skizzen wurden zu genaueren Konstruktionsplänen. Heraus kam ein Gefährt, das optisch entfernt an einen Rollator erinnert. Aber es steckt mehr drin: Große Räder, Ketten für die Reifen, verstellbare Griffe, Elektroantrieb, starke Bremsen. Im Moment bauen Wissel und ein Tüftelfreund in Deggenhausertal (Bodenseekreis) an ihrer ersten Rollatoren-Serie. Wenn 10 Stück fertig sind, möchte Gerhart Wissel sie an Interessenten verkaufen.

Dass seine Vision eines geländefähigen Rollators eine Spinnerei sei, darüber kann der Erfinder nur müde lächeln, wenn er sicheren Fußes querfeldein durch den Wald wandert.