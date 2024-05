Der Sommer naht, die Eisdielen locken mit frischem Eis. Und die Preise für die Eiskugeln steigen. Nach den Gründen haben wir am Bodensee und in Oberschwaben gefragt.

In der Region Bodensee-Oberschwaben ist das Eis im Vergleich zum vergangenen Jahr fast überall teurer geworden. So kostet eine Kugel im Schnitt in Ravensburg und Biberach derzeit 1,60 Euro, in Friedrichshafen 1,70 Euro und in Überlingen 1,80 Euro. In Bodman-Ludwigshafen sind in einer Eisdiele sogar 2,20 Euro für eine Kugel Eis angesagt, und noch teurer geht es in Konstanz: Hier zahlt man in einer Eismanufaktur bis zu 2,50 Euro für eine Kugel.

Die Eisverkäufer nennen mehrere Gründe für die gestiegenen Preise. Zwei der Hauptgründe seien die Inflation und die Energiekrise. Sie treiben die Herstellungskosten für Eis in die Höhe. Vor allem für Hersteller, die auf Qualität setzen, wie Laura Albrecht. In ihren zwei kleinen Eisdielen "Gelao" in Bodman und Ludwigshafen verwendet sie nur regionale und saisonale Zutaten.

Laura Albrecht achtet auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Zum Beispiel kommt in das Eis von Laura Albrecht nur Demeter-Heumilch, also Milch von Kühen, die ausschließlich Heu und Gras fressen. Die Früchte kauft sie in umliegenden Biohöfen und verarbeitet sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst, erzählt sie dem SWR. Und ihren Angestellten bezahlt sie, wenn möglich, mehr als den Mindestlohn. Bei Zutaten, die von weiter her kommen, wie etwa Zitronen, Mangos, Pistazien und Nüsse achtet sie auf Direktvertrieb. Dafür bezahlt sie immer mehr als im Großhandel.

Ich kaufe hochwertige Zutaten, wenn möglich direkt vom Erzeuger. Ich kann natürlich Tiefkühl-Rhabarber kaufen. Ich kann ihn aber auch direkt vom Feld geerntet, in meiner Küche schälen, kochen und verarbeiten.

Laura Albrecht möchte dazu beitragen, dass die Menschen sich gesünder und bewusster ernähren. Auch wenn die Eiskugeln bei ihr etwas teurer sind, reich werde sie damit nicht, sagt Albrecht. Aber ihre Kunden schätzten ihr Angebot, die Qualität und auch die Geschichte hinter "Gelao".

Höhere Preise für die Kugel Eis: "Anelu" steht für natürliche Rohstoffe

Auch das Eis der studierten Biologin Anne Pesaro aus Konstanz setzt auf Qualität. Sie hat sich in ihrer Eismanufaktur "Anelu" auf Eis aus natürlichen Lebensmitteln spezialisiert. In ihrem Erdbeer-Eis sind echte Erdbeeren, in ihrem Dattel-Eis echte Datteln und in ihrem Hanf-Eis sind Bestandteile echter Hanfpflanzen. Für ihre kreativen Eissorten wie Rosen-Eis oder Orangenblüten-Eis verwendet sie nur hochwertige Zutaten, wie etwa Rosenwasser oder Orangenblütenwasser. Alles ohne künstliche Farb- oder Zusatzstoffe.

Das Eis verkauft sie in drei Preisstufen: Normales Eis kostet bei ihr im Straßenverkauf 1,70 Euro pro Kugel. Veganes Sojamilch-Eis gibt es für 2,00 Euro, Eis ohne Zuckerzusatz für 2,50 Euro.

Alles wird teurer, nicht nur die Zutaten. Auch die Kosten für Strom und Personal steigen von Jahr zu Jahr.

Für die Eisherstellung braucht es viel Energie, sagt der Experte des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Fertigung und Kühlung sind stromintensiv. Die Preise für Rohstoffe variieren stark nach Qualität und Herkunft. Und vieles mehr muss bei der Produktion von Speiseeis einkalkuliert werden. Auch die Arbeitskosten durch die Erhöhung des Mindestlohns sind gestiegen. Eine Eiskugel für einen Euro könnte also der Vergangenheit angehören.