Beim Prozess gegen mutmaßliche Verschwörergruppe rund um Heinrich XIII Prinz Reuß in Frankfurt am Main ist eine Frau aus dem Bodenseekreis mitangeklagt.

Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main beginnt am Dienstag die Hauptverhandlung gegen die mutmaßlichen Rädelsführer der Terrorgruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß. Den neun Angeklagten, sechs Männern und drei Frauen, wird nach Angaben des Gerichts die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und die "Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens" vorgeworfen. Sie sollen unter anderem einen gewaltsamen Angriff auf das Reichstagsgebäude in Berlin geplant haben. Das Ziel der Gruppe, so der Vorwurf der Bundesanwaltschaft: Die staatliche Ordnung in Deutschland gewaltsam zu zerstören und durch eine eigene, bereits ausgearbeitete Staatsform zu ersetzen.

Unter den Angeklagten ist auch eine 53-jährige Frau aus dem Bodenseekreis.

Die Frau ist 2021 der Partei "dieBasis" beigetreten, die als parteipolitischer Arm der "Querdenken"-Bewegung gilt. Sie wurde Landesvorsitzende und Bundestagskandidatin der Partei und ist mehrfach öffentlich aufgetreten. Aus Sicht des Generalbundesanwalts ist sie ein wesentliches Mitglied der Terrorgruppe Reuß und gehörte vergleichsweise früh zum engen Kreis um den Prinzen.

53-Jährige sagte im Ermittlungsverfahren umfangreich aus

Die 53-Jährige hat im Ermittlungsverfahren umfangreich zu ihren Begegnungen mit den anderen Angeklagten ausgesagt, will aber häufig nicht richtig verstanden haben, worum es eigentlich ging. Auch sei sie nach eigenen Angaben politisch nicht sehr informiert und interessiert gewesen. Aus Sicht des ARD-Terrorexperten Holger Schmidt ein interessanter Satz für eine frühere Bundestagsabgeordnete.

Die Frau sitzt seit Dezember 2022 in Untersuchungshaft. Ihr droht im Falle einer Verurteilung eine längere Haftstrafe.

Weiterer Angeklagter mit Baden-Württemberg-Bezug

Ebenfalls vor dem Landgericht in Frankfurt am Main angeklagt ist der frühere Bundeswehroffizier Rüdiger von P., der als einer der Gründer und Rädelsführer der Gruppe gilt. Von P. wird in Deutschland als wohnsitzlos behandelt, weil er seinen Lebensmittelpunkt in Südamerika haben soll. Festgenommen worden ist er allerdings in Münstertal im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald.

Wer ist Heinrich XIII. Prinz Reuß? Heinrich XIII. Prinz Reuß stammt aus der ehemals fürstlichen Familie Reuß aus Thüringen und ist Immobilienunternehmer. Der 72-Jährige sitzt seit einer bundesweiten Anti-Terror-Razzia im Jahr 2022 in Untersuchungshaft und soll der "Reichsbürger"-Szene nahestehen. Die Behörden gehen davon aus, dass Reuß der Kopf einer terroristischen Vereinigung ist, die einen Staatsstreich plante und den Reichstag stürmen wollte. Reuß muss sich dafür ab dem 21. Mai 2024 vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main verantworten.

Insgesamt 26 Angeklagte bei Mammutprozess

Insgesamt sind 26 Mitglieder der mutmaßlichen Verschwörergruppe angeklagt. Bereits seit Ende April müssen sich neun Angeklagte des "militärischen Arms" der Gruppe vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart verantworten. In München beginnt der Prozess gegen die restlichen acht Angeklagten am 18. Juni.

Die Gruppe war im Dezember 2022 aufgeflogen. Damals durchsuchte die Polizei bei einer Razzia im "Reichsbürger"-Milieu etwa 150 Wohnungen. Die Angeklagten sollen laut Generalbundesanwalt für ihre Umsturzpläne rund eine halbe Million Euro eingesammelt und über ein "massives Waffenarsenal" verfügt haben.