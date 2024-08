In Ravensburg ist ein Mann nach einem Messerangriff gestorben. Laut Polizei handelte es sich um einen Streit unter Flüchtlingen. Der mutmaßliche Täter wurde verhaftet.

Am Freitagabend ist es in Ravensburg zu einem tödlichen Messerangriff gekommen. Laut Polizei eskalierte ein Streit zwischen einem 31-jährigen Gambier und einem 25-jährigen Somalier. Die beiden Männer hatten sich in den vergangenen Tagen wohl immer wieder gestritten.

Streit eskalierte vor Supermarkt

Am Freitag gegen 19 Uhr trafen die beiden vor einem Supermarkt aufeinander. Im Zuge des Streits habe der 31-Jährige den anderen Mann mit einem Messer schwer verletzt, so die Polizei. Eine Streife, die zufällig vor Ort war, verhaftete den mutmaßlichen Täter. Das Oper starb später im Krankenhaus.

Streit war immer wieder eskaliert

Bereits in den vergangenen Tagen war es zu Streit zwischen den beiden Männern in der Flüchtlingsunterkunft gekommen. Die Polizei griff mehrmals ein. In der Nacht auf Donnerstag verletzte der 25-Jährige den 31-Jährigen mit einem Messer leicht. Als die Polizei eintraf, war der Somalier jedoch nicht mehr auffindbar. Am Tag zuvor waren beide Männer mit leichten Verletzungen nach einem Streit im Krankenhaus behandelt worden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen. Die Kriminalpolizei Ravensburg hat den Fall übernommen.