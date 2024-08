Keltenfest auf der Heuneburg bietet Geschichte zum Anfassen

Auf der Heuneburg bei Herbertingen-Hundersingen findet am Sonntag das Keltenfest statt. Verschiedene Gruppen stellen das Leben von Kelten, Römern und Gladiatoren nach.

Eintauchen in das Leben von vor 2.500 Jahren - das können Besucherinnen und Besucher beim Keltenfest auf der Heuneburg an diesem Sonntag. Verschiedene sogenannte "Living History"-Gruppen lassen erahnen, wie das Leben in der Keltenzeit ausgesehen hat. Dabei kleiden sich die Darstellerinnen und Darsteller in der Mode der damaligen Zeit, zeigen die Waffen der Kelten, wie sie benutzt wurden und keltisches Lagerleben. Auch alte keltische Handwerskünste werden gezeigt.

Großes Mitmachprogramm für Kinder

Ein Highlight sind die Reitvorführungen. Aber es wird auch das tägliche Leben gezeigt, etwa wie die Kelten vor 2.500 Jahren Brot gebacken und Bronze gegossen haben. Kinder können auch Lehmfiguren herstellen oder ihr Können beim Bogenschießen ausprobieren. Zusätzlich werden Rundgänge und Führungen angeboten. Um 10:30 und 13:00 Uhr finden die Führungen über das Gelände statt.

Das Keltenfest auf der Heuneburg findet von 10 Uhr bis 17 Uhr statt. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Familien zahlen 15 Euro.

Auch Kampfvorführungen gehören am Keltenfest dazu. SWR

Heuneburg war größtes Zentrum der Keltenzeit

Die Heuneburg war im fünften Jahrhundert vor Christus ein frühkeltischer Fürstensitz. Von dort betrieben die Kelten Handel mit der damaligen Welt von Italien bis Marseille und brachten es zu Reichtum. Die Heuneburg war ein kulturelles Zentrum der Kelten. In antiken Quellen wird eine Stadt namens Pyrene erwähnt, dabei handelt es sich vermutlich um die Heuneburg.