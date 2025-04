Nach einem Unfall zwischen zwei Motorradfahrern ist ein 54-jähriger Mann seinen Verletzungen erlegen. Ein 22-Jähriger befindet sich in einem kritischen Zustand.

Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Wangen und Kißlegg (Kreis Ravensburg) seinen Verletzungen erlegen. Ein 22-jähriger Motorradfahrer liegt nach Angaben der Polizei schwer verletzt im Krankenhaus.

Zwei Motorräder prallen nahe Kißlegg frontal ineinander. Stein / swd-medien

Motorradfahrer prallten frontal zusammen

Gestern Abend überholte der 22-Jährige laut Polizei mit seinem Motorrad in einer unübersichtlichen Kurve ein Auto. Auf der Gegenfahrbahn kam ihm ein 54-jähriger Motorradfahrer entgegen. Beide prallten frontal zusammen und erlitten schwere Verletzungen. Zwei Rettungshubschrauber transportieren sie in Krankenhäuser. Der 54-jährige erlag später seinen Verletzungen. Die Kreisstraße zwischen Wangen und Kißlegg war an der Unfallstelle in beiden Richtungen für drei Stunden gesperrt.