Hersteller aus der Region präsentieren sich beim Caravan-Salon 2024

Für die Wohnmobil- und Wohnwagenhersteller der Region spielt derzeit die Stadt Düsseldorf wieder eine große Rolle. Dort hat der zehntägige Caravan-Salon begonnen.

Die Stadt Düsseldorf ist zehn Tage lang wichtiger Schauplatz für die Wohnmobilhersteller der Region. Dort wurde am Freitag mit einem Fachbesucher- und Medientag der Caravan-Salon eröffnet. Mit dem eigentlichen Start der Messe am Samstag dürfen auch Wohnmobilbesitzer und -besitzerinnen sowie jene, die es vielleicht werden wollen, in die rund 15 Hallen. Der Caravan-Salon gilt als weltweit größte Messe für die Branche.

Caravaning nach wie vor beliebt

Der Boom der Corona-Jahre ist zwar vorbei, dennoch sei das Interesse am Caravaning, also allen Formen des Campens auf Rädern, bei Jung und Alt ungebrochen hoch, teilt die Erwin Hymer Gruppe aus Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) mit. Sie ist gleich in zwei Hallen vertreten, um zwölf ihrer Marken, darunter Hymer, Erima, Bürstner und Dethleffs zu präsentieren.

Auch dabei: Wohnwagen von Dethleffs aus Isny im Allgäu Messe Düsseldorf / ctillmann

3.000 Quadratmeter für über 40 neue Fahrzeuge

Allein die Marken Hymer und Eriba zeigen eigenen Angaben zufolge auf 3.000 Quadratmetern Fläche über 40 neue Fahrzeuge, darunter Reisemobile, Wohnwagen und Camper Vans, das sind fürs Campen ausgelegte Kastenwagen und Kleinbusse. Mit den unterschiedlichen Marken biete man Fahrzeuge für jeden Geschmack, so die Hymer Gruppe. Schwerpunkte seien dabei allradgetriebene Gelände-Modelle auf der einen und Modelle mit hohem Wohnkomfort auf der anderen Seite.

Trend zu Luxus-Wohnmobilen in klein

Der Luxus-Wohnmobilhersteller Carthago aus Aulendorf (Kreis Ravensburg) hingegen legt den Schwerpunkt auf Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht, für die der Autoführerschein reicht. Carthago zufolge geht es auch hier um Camper Vans, die mit Allradantrieb teils geländetauglich sind.

Und wenn es doch etwas größer sein darf, bietet Carthago nach eigenen Angaben eine Weltpremiere: einen Van auf Mercedes-Benz Sprinter-Basis, bei dem man das Heck um 40 Zentimeter verlängert hat - für mehr Wohnraum beim Campen. Insgesamt zeigen die Aulendorfer Neuheiten ihrer Marken Carthago und Malibu auf rund 4.000 Quadratmetern Fläche.

Reisemobil-Van als Weltpremiere: Malibu genius 641 LE Messe Düsseldorf / ctillmann

Messe gilt als wichtiger Branchentreff

Nach der messefreien Zeit während der Corona-Pandemie und neuen digitalen Präsentationsformen als Ersatz setzen die Aussteller inzwischen wieder voll auf die Messepräsenz. Der Caravan Salon Düsseldorf gelte als wichtigster Branchentreff und Trendbarometer für die Campingsaison 2025, sagt etwa die Hymer-Tochter Dethleffs aus Isny im Allgäu. Die Hymer Gruppe und Carthago schließen sich dem an.

Ein Carthago-Sprecher sagte gegenüber dem SWR: "Nur hier hat der Kunde eine maximale Auswahl an verschiedenen Modellen, kann vergleichen, sich beraten und überzeugen lassen. Der persönliche Austausch kam gerade während Corona viel zu kurz."

Der Caravan-Salon geht noch bis zum 8. September. Über 750 Aussteller sind vor Ort.