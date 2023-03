SWR-Redakteur Dirk Polzin SWR Alexander Kluge

Dirk Polzin erblickt am 18. September 1968 in Ravensburg das Licht der Welt - pünktlich zum Mittagessen... Sein Gebrüll lässt erahnen: Er muss was mit der Klappe anfangen. Kurz vor dem Abitur wird die Sache konkreter: Er will zum Radio. Schließlich studiert er Theater- und Medienwissenschaften, ein Fach, von dem er gar nicht dachte, dass es das gibt. Nach einer Stippvisite beim Bayerischen Rundfunk und der Münchner Evangelischen Funkagentur landet er schließlich - wieder daheim - beim damaligen SWF, später SWR in Ravensburg.

Was er gar nicht mag: Unordnung auf dem Schreibtisch. Was er mag: Ordnung auf dem Schreibtisch - deshalb keine Sendung ohne Schreibtischablage! Privat entflieht Dirk Polzin übrigens gern mal in die unendlichen Weiten des Alls - er ist Fan von Captain Kirk, Spock & Co.