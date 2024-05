250.000 Euro Schaden bei Lagerhallen-Brand in Stockach

per Mail teilen

Beim Brand einer Lagerhalle in Stockach (Kreis Konstanz) ist am Montag ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Ein Brand in einer Lagerhalle in Stockach (Kreis Konstanz) hat am Montag einen geschätzten Schaden von rund 250 000 Euro verursacht. Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr war nach Mitteilung der Polizei zu verdanken, dass das Feuer schnell eingedämmt werden konnte. Die schwarze Rauchsäule war weithin sichtbar.

Keine Verletzten beim Brand in Stockach

Der Rettungsleitstelle war am Montagvormittag ein Brand im Industriegebiet Hardt gemeldet worden. Auf dem Dach des Außenlagers eines Eisenwarenhandels war laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr befand sich mit 80 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen vor Ort.

Nur das Dach ist von dem Brand teilweise betroffen, den Angaben nach ist das Gebäude nicht einsturzgefährdet. Die darauf installierte Solaranlage habe zum Teil gebrannt. Es wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt. Fahrzeuge wie Gabelstapler sowie Stahl- und Eisenmaterial in der Lagerhalle blieben laut einem Polizeisprecher unbeschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.