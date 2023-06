In Konstanz hat sich eine promovierte Biologin auf ausgefallene Eissorten spezialisiert. In ihrem Eislabor kreiert sie immer neue Sorten. Ein ganz besonderer Hit ist ihr Hanf-Eis.

Anne Pesaro liebt Eis. In ihrem Eislabor ANELU in Konstanz stellt sie über 100 verschiedene Eissorten her. Darunter Klassiker, aber auch etliche ausgefallene Sorten, wie Dunkelbier-Eis, Prosecco-Eis und Spargel-Eis. Ihr ausgefallenster Sommerhit ist Hanf-Eis. Wie man das herstellt, erklärt sie regelmäßig in Eiskursen.

Hanf-Eis: Nicht berauschend, aber aufheiternd

Das Hanf-Eis besteht unter anderem aus Zucker, Magermilchpulver und Sahne. Die Hauptzutat ist eine Hanf-Milch. Dafür hat Anne Pesaro einen Hanf-Tee in Milch aufgekocht. In dem Tee seien unter 0,2 Prozent Tetrahydrocannabinol (THC). Das sei der Stoff, der Wirkung habe, so Pesaro, die promovierte Biologin ist. Deswegen sei das Hanf-Eis auch nicht berauschend. "Ein wenig beruhigend, vielleicht", so Pesaro.

"Das THC ist das, was psychoaktiv ist, davon ist aber nur ganz ganz ganz wenig in dem Hanf-Tee."

Hanf habe zudem viele positive Nebenwirkungen, so Pesaro. Er sei antiviral, antientzündlich, antidiabetisch und entspannend. Zudem stärke Hanf die Abwehr.

SWR-Reporterin Friederike Fiehler war beim Hanf-Eis-Kurs dabei:

Hanf kommt im Eis-Kurs gut an

Die Stimmung im Eiskurs ist auch ganz ohne Rausch ausgelassen. "In den Eiskursen lasse ich die Leute gerne das Hanf-Eis probieren, und ich könnt mich totlachen. Die Teilnehmer haben zu 99 Prozent Hanferfahrung. Die wissen, was das ist, die wissen, wie das schmeckt, die wissen, wie das riecht", sagt Pesaro. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern schmeckt das Eis.

"Ich hatte, als ich gehört hab, dass es um Hanf-Eis geht, ein bisschen die Befürchtung, dass es nach Wiese schmeckt, tut es aber gar nicht. Es ist echt lecker."

Konstanzerin macht Eis aus echten Lebensmitteln

Anne Pesaro hat sich in ihrer Eismanufaktur auf Eis aus echten Lebensmitteln spezialisiert. "In meinem Erdbeer-Eis sind Erdbeeren, in meinem Dattel-Eis Datteln und in meinem Hanf-Eis eben Hanf", erklärt Pesaro. Gelernt hat sie das Eismachen an einer Eisfachschule.

Verkauft werden Pesaros Eissorten direkt in ihrem Konstanzer Eislabor und in einigen Konstanzer Cafés. Die Eis-Kurse bietet die Eisspezialistin von April bis Oktober an. Interessierte können sie direkt bei ihr buchen oder über die Volkshochschule und das Konstanzer Stadtmarketing.