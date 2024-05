Sechs Wochen nach dem gescheiterten Versuch, das historische Dampfschiff "Säntis" aus 210 Meter Tiefe zu heben, könnte es einen neuen Anlauf geben. Die "Säntis" liegt seit 91 Jahren im Bodensee.

Ein zweiter Versuch, das 1933 im Bodensee zwischen Romanshorn und Langenargen absichtlich versenkte Dampfschiff "Säntis" an die Oberfläche zu heben, rückt näher. Der erste Versuch war Mitte April wegen technischer Probleme gescheitert.

Letzte Leine zur Hebung der "Säntis" ist eingezogen

Am Abend des Pfingstmontag sei es gelungen, die letzte Hebeleine einzuziehen, teilte Silvan Paganini vom Schiffsbergeverein Romanshorn mit. Er organisiert die Hebung seit Monaten. Damit seien die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen.

Es war eine Zangengeburt von Anfang bis Ende.

Verhedderte, verknotete und verklemmte Hebe- und Tauchroboterleinen mussten in den vergangenen Wochen entwirrt und aus der Tiefe des Sees nach oben geholt werden. Paganini selbst geriet beim Tauchen in eine lebensgefährliche Situation, danach wurde ein neues Tauchteam aus 35 erfahrenen, ehrenamtlichen Tauchern zusammengestellt.

Das 1933 im Bodensee versenkte Dampfschiff "Säntis" bei der Ausfahrt aus dem Hafen Lindau. Pressestelle SBS

Wetter muss für die spektakuläre Aktion passen

Die Analyse mehrerer Wetterprognosen habe ergeben, so Paganini, dass es ab kommenden Donnerstag ausreichend windstill und wellenarm sein könnte. Dann soll die Bergeplattform ins Wasser gebracht und getestet werden. Am Freitag könnte die Plattform über dem Wrack der "Säntis" in die Hebeleinen eingehakt und am Samstag abgesenkt werden.

Laufe alles nach Plan, wäre die Hebung des Dampfschiffs von 210 Metern auf zwölf Meter unter der Wasseroberfläche am kommenden Sonntag möglich. Der ursprünglichen Planung zufolge soll das Wrack unter der Wasseroberfläche in die Bucht von Romanshorn geschleppt und dort abgesetzt werden.

So soll die Hebung der "Säntis" ablaufen:

Wann die "Säntis" endgültig wieder an die Oberfläche kommen soll, ist noch offen. Im April waren für die geplante Hebung fünf Schiffe der Weißen Flotte für Zuschauerinnen und Zuschauer ausverkauft.