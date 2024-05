Saisonstart zum 1. Mai: Die Biberbahn zwischen Stockach und Mengen hat einen neuen Haltpunkt in Mühlingen-Zoznegg. Die Öchsle-Bahn pendelt wieder zwischen Warthausen und Ochsenhausen.

Der Saisonstart bei bestem Wetter ist geglückt: Zwischen Stockach (Kreis Konstanz) und Mengen (Kreis Sigmaringen) ermöglicht die Biberbahn bis Oktober Ausflüge zwischen Bodensee und Oberschwaben. Mit dem Start in die neue Saison wurde entlang der Ablachtalbahn-Strecke, auf der die Biberbahn verkehrt, der neue Haltepunkt Mühlingen-Zoznegg im Kreis Konstanz feierlich eingeweiht. Zum ersten Mal seit 52 Jahren halten dort wieder Personenzüge.

Mühlingens Bürgermeister Thorsten Scigliano (parteilos) freut sich über die Anbindung seiner Gemeinde an die Biberbahn mit dem neuen Haltepunkt:

Der neue Haltepunkt sei sehr wichtig für Mühlingen-Zoznegg als ländliche Gemeinde, sagte Torsten Scigliano dem SWR. Ein Grund: Die politischen Rahmenbedingungen verteuerten die Mobilität sehr, langfristig könne sich nicht mehr jeder zwei Fahrzeuge leisten. Mit dem Halt der Biberbahn komme man zudem weiter an die Mittelzentren heran, wie Stockach, Singen oder Radolfzell, sowie in die andere Richtung nach Meßkirch oder weiter bis Ulm. "So haben wir einfach die Anbindung als ländliche Hinterlandgemeinden, in diese Welt zu kommen", fügt Scigliano mit einem Schmunzler hinzu.

Mit der Biberbahn schnell bei den Schwackenreuter Seen

Touristisch habe seine Gemeinde einen extremen Mehrwert durch den neuen Haltepunkt. Die größte Sehenswürdigkeit für Ausflügler nahe Mühlingen ist laut Scigliano das Naturschutzgebiet Schwackenreuter Seen. Die insgesamt 10 Seen sind im Zuge der Renaturierung eines größeren Kiesabbaugebiet entstanden, Besucherinnen und Besucher können hier unter anderem viele Vögel beobachten.

Premiere zum Saisonstart: Erster Stopp der Biberbahn am neuen Haltepunkt Mühlingen-Zoznegg. SWR Rebecca Lüer

Zur Einweihung des neuen Haltepunkts kamen neben Vertretern aus der Politik und der Bahn auch viele Bürger aus Zoznegg und den umliegenden Ortschaften. Viele von ihnen haben vor allem die Hoffnung, dass auf der Ablachtalbahn in den kommenden Jahren wieder ein Stundentakt eingeführt wird und sie dann nicht nur an Sonn- und Feiertagen mit der Biberbahn die neue Haltestelle nutzen können:

Reaktivierung der Ablachtalbahn für Nahverkehr hat gute Chancen

Frank von Meißner, Eisenbahnbetriebsleiter und technischer Leiter des kommunalen Eisenbahninfrastruktur-Unternehmens Ablachtalbahn, war bei der Einweihung des neuen Haltepunkts ebenfalls dabei. Er kann den Anwohnern der Region Hoffnung machen und sieht gute Chancen für die Reaktivierung der Strecke, sie habe ein großes Potential für den Nahverkehr. Bis 2025 soll im Detail die Wirtschaftlichkeit der Ablachtalbahn als moderne Nahverkehrsstrecke berechnet sein. Zumindest von finanzieller Seite wären die beteiligten Kommunen weitgehend entlastet, so von Meißner: 90 Prozent Bundeszuschuss und fünf Prozent Landeszuschuss würden in eine Reaktivierung fließen. Damit würde die ganze Ablachtalbahn die beteiligten Kommunen rund 10 Millionen Euro Eigenmittel kosten. Von Meißner stellt einen Vergleich an: Der Landkreis Sigmaringen zahle allein für die Planung der neuen Umgehungsstraße der B311 einen ähnlich hohen Beitrag.

Die Biberbahn ist bis 20. Oktober jeweils an Sonn- und Feiertagen zwischen Stockach und Mengen unterwegs.

Auch die Öchsle-Bahn ist in die neue Saison gestartet

Zwischen Warthausen und Ochsenhausen im Kreis Biberach ist die Öchsle-Bahn in die neue Saison gestartet. Das Öchsle, wie ihre Fans sie nennen, ist eine Schmalspurbahn, rund 70 Minuten dauert die Dampflok-Fahrt von einem zum anderen Endpunkt der Strecke. Auch in diesem Jahr können sich Passagiere über den Sommerwagen mit Cabriogefühl freuen, ein Fahrradwaggon und ein Speisewagen sind ebenfalls mit dabei. Eine gute Nachricht: Laut Betriebsgesellschaft bleiben die Preise für Fahrten mit der Öchsle-Bahn in der neuen Saison unverändert.

Die Öchsle-Bahn fährt bis Mitte Oktober an jedem Sonntag, zusätzlich in diesem Jahr an jedem Feiertag sowie am ersten Samstag im Monat. Von 11. Juli bis 5. September verkehrt die Museumsbahn zusätzlich donnerstags. Darüber hinaus werden zahlreiche Sonderfahrten angeboten, etwa am Mutter- und am Vatertag.

Auch die Moorbahn ist Anfang Mai in die Saison gestartet. Die Ausflugsbahn verkehrt auf der Strecke Aulendorf-Bad Waldsee-Bad Wurzach im Kreis Ravensburg, ebenfalls immer an Sonn- und Feiertagen bis zum 20. Oktober.

Räuberbahn ist schon seit April unterwegs

Die Räuberbahn zwischen Pfullendorf und Aulendorf ist schon seit Mitte April unterwegs. Sie fährt bis November an Sonn- und Feiertagen, in der Hauptsaison zusätzlich samstags.