Ein Mann trifft sich in Ravensburg mit einer Geliebten im Hotel. Dann steht die Ehefrau vor der Zimmertür. Sein filmreifer Fluchtversuch endet im Krankenhaus.

Überraschendes Ende eines Schäferstündchens am Freitag in einem Hotel in Ravensburg. Ein 66-Jähriger hatte dort mit einer Geliebten ein Zimmer gemietet, teilte die Polizei am Samstag mit. Dies habe seine Ehefrau offenbar herausgefunden, kam ins Hotel und klopfte an die Zimmertür, um ihn zur Rede zu stellen.

Filmreifer Abseilversuch mit zusammengeknoteten Bettlaken

Der Mann geriet durch das überraschende Auftauchen seiner Frau offensichtlich in Panik. Mit zwei zusammengeknoteten Bettlaken wollte er sich aus dem vierten Stock abseilen, so die Polizei. Dabei rutschte er aber ab und stürzte rund 10 Meter in die Tiefe auf ein Vordach. Dabei verletzte der Mann sich schwer und kam in eine Klinik.

"So tragisch die Geschichte ist, das Ganze hat sich genauso abgespielt", sagte ein Polizeisprecher in Ravensburg.