Der Grünen-Landtagsabgeordnete im Bodenseekreis, Martin Hahn, möchte Oberbürgermeister in Überlingen werden. Amtsinhaber Jan Zeitler (SPD) hat eine erneute Kandidatur angekündigt.

Martin Hahn von den Grünen möchte für das Amt des Oberbürgermeisters in Überlingen (Bodenseekreis) kandidieren. Bisher ist Hahn Landtagsabgeordneter für den Bodenseekreis. Der 60-Jährige tritt damit gegen den bisherigen Amtsinhaber Jan Zeitler von der SPD an, der ebenfalls wieder kandidieren will. Die Oberbürgermeisterwahl in Überlingen findet am 10. November statt.

Sein Herz schlage für seine Heimatstadt Überlingen, erklärte der Grünen-Abgeordnete Martin Hahn am Freitag vor Journalisten. Deshalb kandidiere er für das Amt des Oberbürgermeisters. Er sei bestens vernetzt mit Vereinen und Unternehmen vor Ort. Er wolle Überlingen als Oberbürgermeister erfolgreich fortentwickeln, so Hahn.

Unternehmen und Ehrenamt zusammenzubringen ist ein Mehrwert für unsere Stadt.

Hahns Ehefrau Sabine Becker war Oberbürgermeisterin

Bevor Martin Hahn 2011 als Landtagsabgeordnete für die Grünen in den Landtag einzog, bewirtschaftete er einen Biohof in Überlingen-Bonndorf. Von 1992 bis 2009 gehörte er dem Überlinger Gemeinderat an; seit 2004 sitzt er im Kreistag des Bodenseekreises. Seine Kandidatur sei keine "späte Rache" am derzeitigen Oberbürgermeister Zeitler. Der hatte bei der Oberbürgermeisterwahl vor acht Jahren Hahns Ehefrau Sabine Becker besiegt.