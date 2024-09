Diese Bewerber wollen Oberbürgermeister in Friedrichshafen werden

per Mail teilen

Sieben Kandidaten werden bei der Wahl des Oberbürgermeisters in Friedrichshafen Ende September auf dem Stimmzettel stehen. Das steht zum Ende der Bewerbungsfrist fest.

Für die Oberbürgermeisterwahl in Friedrichshafen am 29. September gibt es sieben Bewerber. Das teilte die Stadt nach Ende der Bewerbungsfrist mit. Der bisherige Amtsinhaber Andreas Brand, parteilos, tritt nicht mehr an.

Zwei der Bewerber haben bereits ein Amt inne: Johannes Henne (CDU) ist Bürgermeister im benachbarten Immenstaad. Der parteilose Simon Blümcke ist derzeit erster Bürgermeister in Ravensburg und führte zuvor mehre Jahre die Gemeinde Hagnau.

Zwei Bewerbungen konnten nicht berücksichtigt werden

Die weiteren Bewerber sind bisher politisch nicht in Erscheinung getreten und kommen aus verschiedensten Bereichen. Rocco Granato und Frank Schmid sind laut Stadt von Beruf Qualitätsprüfer. Dieter Baldauf ist Schlosser. Dazu kommen der Unternehmer Franz Eduard Gruber und der Geschäftsführer i. R. Markus Werner. Zwei Bewerbungen seien nicht berücksichtigt worden, so die Stadt, weil sie formale Vorgaben nicht erfüllten.

Der amtierende Oberbürgermeister Andreas Brand hatte im Frühjahr angekündigt, nach 15 Jahren im Amt frühzeitig in den Ruhestand zu gehen.