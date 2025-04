Positive Osterbilanz für Tourismus am Bodensee und in Oberschwaben

Ob Mainau, Affenberg oder Museumsdorf. Über die Osterfeiertage kamen viele Ausflügler und Touristen in die Region Bodensee-Oberschwaben.

Das Wetter war wechselhaft, aber angenehm und hat über Ostern viele Menschen an den Bodensee und in Freizeitparks auch in Oberschwaben gelockt.

Besucherzuwachs auf der Insel Mainau

Tausende Krokusse, Narzissen und ein Meer aus Tulpen lockten seit Karfreitag rund 34.000 Menschen auf die Insel Mainau, deutlich mehr als in den vergangenen Jahren, teilte eine Sprecherin der Blumeninsel mit. Auch die Orchideenschau im Palmenhaus, das Schmetterlingshaus und die neue Kugelbahn zogen demnach die Besucher an.

Ein Schiff der weißen Flotte hat in Überlingen bei Niedrigwasser angelegt. SWR Rebecca Lüer

Fast 40.000 Passagiere zählten die Bodensee-Schiffsbetriebe über Ostern auf Schiffen der weißen Flotte. Das Niedrigwasser habe keine außerordentlichen Probleme bereitet, so die BSB - an den Anlegestellen sei alles sehr gut gelaufen.

Viel los auf Terrassen der Lokale am Bodensee

Ein gutes Geschäft haben auch die Gastronomen gemacht. Entlang der Überlinger Promenade etwa waren die Tische mit Blick auf den See meistens belegt. Manch ein Gast ließ zwar die Jacke an, aber mit Sonnenbrille auf der Nase, einem Cocktail, einer Pizza oder einem Eis ließ es sich prima aushalten.

Auch Radfahrerinnen und Radfahrer bevölkerten bereits wieder den Bodensee-Radweg. Wer gemütlicher in die Pedale trat, konnte den süßen Duft der blühenden Fliedersträucher in vielen Gärten entlang des Weges schnuppern.

Michael aus Reutlingen traut sich am Ostermontag bei Überlingen ins eiskalte Bodensee-Wasser - bis zu den Knien. privat

Manch einer war am Ostermontag schon ganz mutig: Rico und Michael aus Reutlingen etwa haben sich in ihre Badehosen geworfen und tappten in Überlingen über einen derzeit recht breiten Steinstrand ins Wasser – also fast - bei knapp über 10 Grad Wassertemperatur war auf Kniehöhe dann doch Schluss.

Blick auf den Bodensee von der Wallfahrtskirche Birnau am Ostermontag. SWR Rebecca Lüer

Positive Osterbilanz auch im Bodensee-Hinterland und in Oberschwaben

Im Bodensee-Hinterland freute sich das Team am Affenberg Salem mit über 10.000 Besucherinnen und Besuchern ebenfalls über ein Plus im Vergleich zum Vorjahr, auch das Ravensburger Spieleland äußerte sich zufrieden. Und auch das Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg (Kreis Ravensburg) sowie das Oberschwäbische Museumdorf Kürnbach (Kreis Biberach) verzeichneten jede Menge Besucher - die konnten sich unter anderem über kostenlose Museumsrallyes, Geschichten zu Osterbräuchen, Eierbemalen und Zuckerhasengießen freuen.