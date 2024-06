In Leutkirch im Allgäu ist Super-Wahlsonntag: Neben der Kommunal- und Europawahl steht auch die Wahl des Oberbürgermeisters an. Amtsinhaber Henle kandidiert erneut, ein Gegenkandidat tritt an.

In Leutkirch (Kreis Ravensburg) wird am Sonntag der Oberbürgermeister gewählt. Zwei Kandidaten treten an: Amtsinhaber Hans-Jörg Henle (parteilos) und als sein Herausforderer der Kemptener ÖDP/UB Stadtrat Franz Josef Natterer-Babych. Zur Wahl aufgerufen sind 18.500 Wahlberechtigte. Das Ergebnis soll noch am Sonntagabend bekannt gegeben werden, die Auszählung der Stimmen erfolgt nach der Auszählung der Stimmen zur Europa-Wahl.

Amtsinhaber Henle seit 16 Jahren Oberbürgermeister

Hans-Jörg Henle ist bereits seit 16 Jahren OB von Leutkirch. Mit fast 90 Prozent der Stimmen gewann er 2008 zum ersten Mal die Wahl zum Oberbürgermeister. 2016 wurde er mit 87 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Der 50-Jährige sitzt seit 2009 für die CDU im Kreistag von Ravensburg. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Herausforderer Natterer-Babych Stadtrat in Kempten

Franz Josef Natterer-Babych ist Lehrer an der Fachschule für Technik in Kempten. Seit 2020 ist er für die ÖDP/UB (Ökologisch-Demokratische Partei/Unabhängige Bürger) Mitglied im Stadtrat von Kempten und in mehreren Ausschüssen vertreten. Der 49-Jährige ist verheiratet und hat eine Tochter.