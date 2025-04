In vielen Kommunen in Oberschwaben und am Bodensee fehlt es an Haus- und Fachärzten. Bad Wurzach hat deshalb vor einem Jahr eine Kampagne gestartet - die Bilanz fällt ernüchternd aus.

Wie gewinnt man Ärztinnen und Ärzte für den ländlichen Raum? Die Stadt Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) hat es mit einer Internetkampagne versucht. Jetzt wurde Bilanz gezogen, die Ergebnisse werden am Montag im Gemeinderat vorgestellt. Fest steht: Bislang hat sich kein einziger Arzt aufgrund der Kampagne in Bad Wurzach niedergelassen. Bad Wurzach unterstützt und berät Ärzte, die sich niederlassen wollen Die Kurstadt Bad Wurzach wirbt auf ihrer eigens dafür eingerichteten Internetseite mit "Leben in einer der schönsten Regionen Deutschlands zwischen Bodensee und Alpen. Arbeiten in einer charmanten Kurstadt mit optimaler Infrastruktur". Sie bietet interessierten Medizinerinnen und Medizinern Hilfe und Beratung an, wenn sie sich in der Stadt mit einer Praxis niederlassen oder mit anderen Ärzten zusammenschließen wollen. Doch die Resonanz ist mäßig. Ländlicher Raum für Mediziner nicht attraktiv genug? Martin Tapper, Sprecher der Stadt Bad Wurzach, sagt: Die Internetseite werde geklickt, einzelne Kontakte habe es gegeben, aber nach Bad Wurzach gekommen sei kein einziger Arzt. Obwohl auf der Homepage vielfältige berufliche Möglichkeiten und tolle Freizeitmöglichkeiten versprochen werden. Warum niemand kommt? Tapper meint, es gebe insgesamt zu wenige Ärzte und der ländliche Raum sei nicht attraktiv genug. Baden-Württemberg "Zugehört" - Serie zur Kommunalwahl BW 2024 Warum es in BW immer weniger Hausärzte gibt - und was Kommunen dagegen tun In Baden-Württemberg wird die ambulante medizinische Versorgung zunehmend schlechter. Es fehlt vor allem an Nachwuchs. Was Kommunen unternehmen um Hausärzte zu gewinnen. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Für Bad Wurzach drängt die Zeit: In der Stadt mit 15.000 Einwohnern schließt Mitte des Jahres eine weitere Praxis, dann gibt es nur noch vier Hausärzte. So wie Bad Wurzach geht es auch anderen Städten und Gemeinden. Eine Umfrage des Landkreises Ravensburg vor gut zwei Jahren ergab, dass in naher Zukunft bis zu 40 Prozent der Hausärztinnen und -ärzte aufhören.