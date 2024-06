Einsatzkräfte müssen Damm bei Leutkirch stützen

THW und Feuerwehr haben in der Nacht ein Hochwasserrückhaltebecken in Leutkirch im Allgäu stabilisiert. Ein Damm drohte zu brechen. Die Bevölkerung wurde gewarnt.

Seit dem Dauerregen vom vergangenen Wochenende ist ein Hochwasserrückhaltebecken bei Leutkirch voll mit Wasser. Jetzt waren die Wände aufgeweicht, ein Damm drohte zu brechen.

Noch am späten Mittwochabend begannen Einsatzkräfte deswegen mit der Stabilisierung des Damms. Mehrere LKW-Ladungen Kies seien dafür in den Gefahrenbereich gebracht worden, so die Polizei am Morgen auf SWR-Anfrage. Bagger verteilten den Kies, die Arbeiten dauerten die ganze Nacht. THW und Feuerwehr waren im Einsatz, auch Sandsäcke wurden ausgelegt.

Bundesamt warnt Bevölkerung

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat die Bevölkerung in einer Warnmeldung auf die Gefahren hingewiesen. Die Feuerwehr hat den Anwohnern außerdem Zettel in die Briefkästen geworfen. Die Warnung gelte für die Orte Urlau, Haselburg, Grünenbach und Allmishofen. Die Menschen könnten im Moment in ihren Häusern bleiben, sollten sich aber für Hochwasser rüsten und nicht in Keller und Untergeschoss schlafen. So schreibt es die Stadt Leutkirch auf ihrer Webseite, auf der sie regelmäßig über die aktuelle Lage zum Hochwasserrückhaltebecken informiert.

Neben viel Kies haben die Helfer auch Sandsäcke am Damm des Regenrückhaltebeckens Urlau gestapelt. SWR Alfred Knödler

Die Behörden beobachteten die Lage durchgehend, hieß es. Die Feuerwehr macht auch am Donnerstag Dammkontrollen, damit im Zweifel reagiert werden könne. Im Moment sei der Damm sicher, so der Leutkircher Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle (parteilos) gegenüber dem SWR.

Das Hochwasserrückhaltebecken am Moorgebiet Taufach-Fetzachmoos bei Leutkirch-Urlau ist in den 1990er Jahren angelegt worden. Es hat sich bislang bewährt. Wie es jetzt weitergeht ist unklar. Für die kommenden Tage sind weitere Regenfälle angekündigt.