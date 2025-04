Unterwegs mit Gottes Segen: Motorradsegnung in Laimnau

In Laimnau (Bodenseekreis) werden zur traditionellen Motorradsegnung am Ostermontag hunderte Biker erwartet. Derweil zählt die Polizei seit Saisonstart schon viele schwere Unfälle.

Auch in diesem Jahr scheint das Wetter am Ostermontag Motorrad-Fans in Laimnau gewogen. In dem kleinen Teilort von Tettnang (Bodenseekreis), idyllisch im Argental gelegen, wird an diesem Tag wieder der Sound hunderter Motorräder die österliche Stille zeitweise vertreiben. Sie alle kommen, um sich und ihre Maschinen weihen zu lassen. Mit Gottes Segen wollen die Biker und Bikerinnen unfallfrei durch den Sommer düsen.

Motorradweihe in Laimnau: Für viele eine liebgewordene Tradition - Stimmen von Ostern 2023:

Der MSC Langnau e.V. sorgt nach eigenen Angaben schon seit vielen Jahren zu Saisonbeginn dafür, dass Motorradfahrer nicht nur aus der Region Bodensee-Oberschwaben mitsamt ihren Maschinen mit Gottes Segen unterwegs sind.

Saisonstart in der Region von schweren Unfällen überschattet

Die diesjährige Motorradsaison im Gebiet des Polizeipräsidiums Ravensburg, das für die Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und den Bodenseekreis zuständig ist, wurde bereits von mehreren schweren Verkehrsunfällen überschattet. Rund ein Dutzend schwerverletzte Motorradfahrerinnen und -fahrer sowie drei tödlich Verunglückte ist die Bilanz der noch jungen Saison, so die Polizei.

So starb in der vergangenen Woche bei Kißlegg (Kreis Ravensburg) ein 54-jähriger Biker bei einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Motorradfahrer - letzterer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Wenige Tage zuvor verunglückte ein 67-Jähriger mit seinem Motorrad bei Überlingen (Bodenseekreis) tödlich, bei einem Unfall Anfang April verlor ein 58-jähriger Biker auf der B31Neu sein Leben.

Die Unfallursachen sind vielfältig, so die Polizei. Häufig spielten jedoch überhöhte Geschwindigkeit, Selbstüberschätzung in Kurven und beim Überholen, mangelnde Fahrpraxis nach der Winterpause sowie ungeeignete Schutzkleidung eine Rolle. Auch das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer trägt mitunter zur Entstehung schwerer Unfälle bei.

Sicherheitstipps von Experten zusätzlich zu Gottes Segen

Wer auf Gottes Segen allein nicht vertrauen mag, der hat Ende April und Anfang Mai Gelegenheit, sich von Experten der Polizei Tipps geben zu lassen. Das Polizeipräsidium Ravensburg veranstaltet zusammen mit dem Polizeipräsidium Konstanz und weiteren Partnern am 27. April 2025 am Knopfmacherfels an der Landesstrasse 277 zwischen Fridingen und Beuron einen Biker-Aktionstag. Auch in Kißlegg findet am 4. Mai 2025 auf dem Rathausplatz ein Motorradsicherheitstag statt.