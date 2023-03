SWR-Redakteurin Corinna Scheller SWR

Corinna Scheller ist 1993 im Allgäu geboren und zwischen Bodensee, Oberschwaben und Allgäu aufgewachsen. Nach dem Studium in München zog es sie zurück in die Heimat. Sie verbringt besonders gerne Zeit in den Bergen und am Bodensee und hat Stand-Up-Paddling für sich entdeckt.

Beim SWR Studio Friedrichshafen arbeitet Corinna Scheller als Online-Redakteurin und Reporterin für die Region Bodensee-Oberschwaben.