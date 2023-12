Die großen Weihnachtsmärkte in der Region Bodensee-Oberschwaben gehen in diesen Tagen zu Ende. Die Veranstalter ziehen eine eher durchwachsene Bilanz.

Die Betreiber der großen Weihnachtsmärkte in Oberschwaben und am Bodensee sind im Großen und Ganzen zufrieden. Das Wetter habe es ihnen in diesem Jahr aber nicht leicht gemacht, heißt es. Am Freitag endete die Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen. Am Samstag gehen der Weihnachtsmarkt in Konstanz und der Christkindlesmarkt in Ravensburg zu Ende.

Weniger Besucher, weniger Umsatz

Der viele Regen trübe die Bilanz der Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen, heißt es von der Stadt. "Witterungsbedingt sind es geschätzt weniger Besucherinnen und Besucher als im Vorjahr", sagte Cathrin Batzner, die bei der Stadt Friedrichshafen für die Bodensee-Weihnacht verantwortlich ist. Genaue Besucherzahlen werden allerdings nicht erhoben. "An den Tagen und Abenden mit anhaltendem Regen waren erkennbar weniger Menschen auf dem Markt", so Batzner. Sobald das Wetter passte, seien aber viele Besucher gekommen. Eine weitere Erkenntnis: In diesem Jahr seien deutlich mehr Gäste aus Italien und Frankreich nach Friedrichshafen gekommen als 2022 und in den Jahren vor der Corona-Pandemie.

Die Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen. Pressestelle Stadt Friedrichshafen

Ein Teil der Standbetreiber der Bodensee-Weihnacht ist mit den Geschäften zufrieden, andere ziehen ein eher durchwachsenes Fazit. Sie hätten deutlich gemerkt, dass viele Menschen aktuell mehr als sonst auf ihre Ausgaben achten müssten und verhaltener einkauften, heißt es. Die Umsätze der Händler und Gastronomen sind im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.

Konstanzer Weihnachtsmarkt fällt an zwei Tagen wegen Sturm aus

In Konstanz fiel der Weihnachtsmarkt wegen des Sturms am Donnerstag und Freitag aus. Das seien so kurz vor Weihnachten eigentlich zwei sehr verkaufsstarke Tage, sagte Veranstalter Tommy Spörrer.

Der Weihnachtsmarkt in Konstanz blieb wegen des Sturmtiefs "Zoltan" am Donnerstag und Freitag geschlossen. Pressestelle Weihnachtsmarkt am See/Raffael Henninges

Auch zuvor hatte der Konstanzer Weihnachtsmarkt mit dem regnerischen Wetter zu kämpfen. Prinzipiell sei es aber ein gutes Marktjahr gewesen, so Spörrer. Es hätte viele positive Reaktionen auf Umgestaltungen und neue Dekoration gegeben. Er schätzt, dass ähnlich viele Besucherinnen und Besucher wie im vergangenen Jahr kamen. 2022 war rund eine halbe Million Menschen zum Konstanzer Weihnachtsmarkt gekommen.

Auch der Ravensburger Christkindlesmarkt sei gut verlaufen. Die Atmosphäre sei adventlich und schön gewesen, heißt es von der Stadt. Genaue Besucherzahlen gibt aber nicht.

Christkindlesmarkt Biberach bereits seit vergangenem Wochenende vorbei

Der Christkindlesmarkt in Biberach ist bereits am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen. Veranstalter und Händler sind zufrieden. Vor allem der Schnee und die damit verbundene Weihnachtsstimmung am Auftaktwochenende seien gut fürs Geschäft gewesen, heißt es von der Stadtverwaltung.