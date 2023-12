Die Unterbringung von Geflüchteten wird auch im Bodenseekreis immer schwieriger. Der Kreistag hat darum mehrere Punkte zur Flüchtlingspolitik auf seiner Tagesordnung am Mittwoch.

Wie viele andere Kreise in der Region kommt der Bodenseekreis bei der Unterbringung von Geflüchteten an seine Grenzen. Bei der Kreistagssitzung am Mittwoch soll in mehreren Punkten über Flüchtlingspolitik gesprochen werden. Unter anderem geht es um den geplanten Neubau einer Flüchtlingsunterkunft in Friedrichshafen. Dort sollen rund 130 Geflüchtete unterkommen.

Die neue Gemeinschaftsunterkunft soll laut Sitzungsvorlage aus drei Gebäuden bestehen. Insgesamt soll sie etwa 8,45 Millionen Euro kosten. Es handelt sich um einen Teil des Grundstückes des Polizeireviers in Friedrichshafen, das am Rande der Innenstadt liegt.

AfD- und CDU-Fraktion stellen jeweils Antrag zur Migrationspolitik

Zwei Kreistagsfraktionen stellen außerdem Forderungen zur Flüchtlingspolitik. Die AfD will mit einem Antrag erreichen, dass der Kreis künftig das Alter von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ärztlich feststellen lässt. So könne man Kosten sparen, heißt es von der AfD. Denn die Unterbringung und Betreuung von minderjährigen Geflüchteten ist teurer als die von volljährigen Geflüchteten.

Die CDU-Fraktion möchte, dass sich der Bodenseekreis positioniert und hat eine entsprechende Resolution vorbereitet. Darin werden Land und Bund aufgefordert, die Aufnahme von Flüchtlingen zu begrenzen, konsequenter abzuschieben und Kommunen finanziell zu entlasten. Eine menschenwürdige Aufnahme weiterer Flüchtlinge und Asylbewerber sei spätestens ab April 2024 nicht mehr möglich, heißt es im CDU-Antrag.